Fabiola Yañez regresó a la Argentina hace un mes con el objetivo de intentar recuperar su rutina en el país. Tras residir en España, se le restituyó la custodia policial y actualmente está buscando colegio para su hijo, Francisco Fernández, fruto de su relación con Aníbal Fernández.

Con el deseo de hablar de lo vivido, la ex primera dama estuvo este sábado 15 en La noche de Mirtha. Pese a una cautelar enviada por el expresidente para evitar que Yañez hablara de él o de su hijo, Mirtha Legrand se mantuvo fiel a su estilo y fue "al hueso" con sus preguntas.

La conductora lanzó la primera pregunta sin filtro: "Cuando apareciste con el ojo negro, ¿te habían pegado o te lo pintaron, como dijeron?".

La reacción de Yañez fue inmediata: "¿Usted cree que alguien puede hacer una cosa así? Además fueron días y días de un proceso, no fue de un día para el otro", contestó.

Durante el programa, otros invitados intervinieron en la conversación. El periodista Robertito Funes Ugarte preguntó directamente: "¿Por qué aguantaste tanto?". Fabiola Yañez agradeció la consulta y señaló que, al igual que a la mayoría de las mujeres, cuando tuvo que enfrentar esta situación, "no fue algo que salió de mí...".

El periodista Claudio Savoia, presente en la mesa, explicó cómo se enteró de la situación de la ex primera dama, ya que él fue quien visibilizó esta causa. Savoia relató que, mientras buscaba en una causa contra "el señor Fernández" por presunta corrupción en los contratos de seguro, encontró "algo, como una suerte de salto en el expediente".

Savoia detalló que el teléfono de María Cantero —secretaria de Alberto Fernández y muy amiga de él, y a quien Yañez le había contado vía WhatsApp la presunta violencia que vivió— había sido secuestrado por la Justicia.

El periodista terminó de confirmar el hecho cuando se enteró de que los peritos que revisaron este teléfono se encontraron con algo que los "había conmovido": los diálogos de Yañez a la señora Cantero y las fotografías. Con base en esta evidencia, se creó un anexo privado para no victimizar a Yañez y se le consultó si deseaba hacer una denuncia.