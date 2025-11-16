A las 20:30 horas, el estadio Monumental se iluminó con la llegada de los hermanos Liam y Noel Gallagher al escenario, generando una explosión de emoción entre los presentes. La esperada reunión de Oasis después de años de distanciamiento marcó el inicio de una noche histórica para sus fanáticos argentinos.

Durante dos horas, el grupo originario de Manchester desplegó un repertorio contundente, destacando especialmente canciones de sus dos primeros álbumes, Definitely Maybe y (What´s The Story) Morning Glory?, que definieron el auge del britpop en los años 90. El recital comenzó con “Hello”, seguida por éxitos como “Acquiesce”, “Morning Glory” y “Some Might Say”, que hicieron vibrar a un público vestido con remeras y el emblemático sombrero piluso de la banda.

El Monumental fue testigo de un show imponente, con pantallas gigantes que proyectaron imágenes antiguas, animaciones psicodélicas y momentos en los que aparecieron fotos de los fans en vivo. Clásicos como “Cigarettes & Alcohol”, “Supersonic” y “Roll With It” no faltaron, reafirmando la vigencia de Oasis tras 16 años sin presentarse en Argentina.

En medio del concierto, Liam Gallagher interactuó con el público, recorriendo los costados del escenario, tocando maracas y panderetas, mientras Noel lo observaba con complicidad. “Son el mejor público del mundo”, declararon ambos, reflejando la conexión especial que mantienen con sus seguidores argentinos.

El momento más emotivo llegó con la interpretación de “Live Forever”, dedicada a Diego Armando Maradona, cuyo rostro apareció en las pantallas del estadio. El cierre incluyó himnos como “Don’t Look Back in Anger”, que Liam anticipó preguntando “¿Están preparados?”, y que los fans cantaron con gran emoción. Para finalizar, “Wonderwall” y “Champagne Supernova” coronaron una noche inolvidable, que concluyó con fuegos artificiales y un abrazo entre los hermanos Gallagher, dejando atrás viejos conflictos.

Desde su primera visita, cuando ofrecieron dos noches en el Luna Park ante 7 mil personas por función, Oasis ha cultivado una relación cercana con sus seguidores argentinos, a quienes describen como los más apasionados del mundo. En 2012, Noel confesó: “Los fans argentinos me asustan, siempre que llego a un aeropuerto me están esperando y se quieren quedar con pedazos de mi cuerpo. Tengo que llevar gente de seguridad (risas). No me gusta pararme a sacarme fotos. No puedo entender la obsesión de la gente. Hay algunos que esperan todo un día tener una imagen. Cuando uno accede, la cámara no funciona y uno se queda parado, esperando. Me gusta firmar autógrafos”.

El guitarrista y cantante llegó a Buenos Aires el jueves y saludó a sus admiradores en el hotel. Al día siguiente, visitó el barrio de La Recoleta y, como buen aficionado al fútbol, pasó por La Bombonera. Este domingo por la noche, Oasis volverá a subir al escenario del Monumental para repetir otra jornada que quedará grabada en la memoria de sus fans.

Listado de temas interpretados: Hello, Acquiesce, Morning Glory, Some Might Say, Bring It Down, Cigarettes & Alcohol, Fade Away, Supersonic, Roll With It, Talk Tonight, Half The World Away, Little By Little, D’You Know What I Mean, Stand By Me, Cast No Shadow, Slide Away, Whatever, Live Forever, Rock’n’Roll Star, The Masterplan, Don’t Look Back in Anger, Wonderwall, Champagne Supernova.