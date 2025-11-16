Provinciales > Servicio Meteorológico
Tiempo para este domingo 16 de noviembre en San Juan
Este domingo 16 de noviembre traerá variedad de condiciones climáticas para los sanjuaninos, con un arranque inestable, viento moderado a fuerte y una mejora hacia la noche. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá presencia de chaparrones y un notable ingreso de viento del sector sur.
Durante la mañana, se esperan chaparrones aislados con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima será de 18°C, mientras que el viento soplará desde el sur con intensidades que irán de 32 a 41 km/h, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán similares: continuarán los chaparrones, también con una probabilidad del 10% al 40%, y la temperatura ascenderá hasta los 26°C, el valor máximo previsto para la jornada. El viento se orientará al sureste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar momentos de inestabilidad y polvo en suspensión.
Para la noche, el panorama comenzará a mejorar. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura descenderá a unos 22°C, con viento del sureste que disminuirá levemente, soplando entre 23 y 31 km/h y con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.
El alivio llegará recién hacia la noche, cuando el tiempo comience a estabilizarse.