Este domingo 16 de noviembre traerá variedad de condiciones climáticas para los sanjuaninos, con un arranque inestable, viento moderado a fuerte y una mejora hacia la noche. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá presencia de chaparrones y un notable ingreso de viento del sector sur.

Durante la mañana, se esperan chaparrones aislados con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima será de 18°C, mientras que el viento soplará desde el sur con intensidades que irán de 32 a 41 km/h, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán similares: continuarán los chaparrones, también con una probabilidad del 10% al 40%, y la temperatura ascenderá hasta los 26°C, el valor máximo previsto para la jornada. El viento se orientará al sureste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar momentos de inestabilidad y polvo en suspensión.

Para la noche, el panorama comenzará a mejorar. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura descenderá a unos 22°C, con viento del sureste que disminuirá levemente, soplando entre 23 y 31 km/h y con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

El alivio llegará recién hacia la noche, cuando el tiempo comience a estabilizarse.