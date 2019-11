La Major League Soccer rescindió el contrato del argentino Brian Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Major League Soccer, la liga de fútbol de Estados Unidos, rescindió hoy el contrato del delantero argentino Brian Fernández, con vigencia hasta fines de 2021, razón por la cual el jugador dejó de pertenecer al Portland Timbers.



“Major League Soccer ha rescindido el contrato de Brian Fernández y el jugador ha sido eliminado de la lista de Timbers”, informó la Major League Soccer en un comunicado.



El ente rector no dio a conocer los motivos de la rescisión del contrato, más allá de que el ex jugador de Racing y Defensa y Justicia había entrado el mes pasado en forma voluntaria al programa de abusos de sustancias y salud del comportamiento de la liga (Substance Abuse and Behavioral Health), por problemas personales.



El santafesino, de 25 años, jugaba desde mayo pasado en Portland Timbers, donde actuó en 23 partidos y convirtió 15 goles, luego de que el club estadounidenses pagara 12 millones de dólares por su ficha a Necaxa de México.