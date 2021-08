La mayoría de los sanjuaninos que aceptaron la combinación de vacunas llevaban más de cien días esperando la Sputnik

La demora en la llegada del segundo componente de la vacuna rusa motivó a que las autoridades nacionales lanzaran un plan de combinación de vacunas para que las personas que en su momento accedieron a la primera dosis de la producida por el Instituto Gamaleya pudiesen completar su esquema de inmunización ante la inminente llegada de la variante Delta. En San Juan no quedaron al margen y ya iniciaron la respectiva inoculación. Desde Salud Pública informaron que la mayoría de los que optaron por este mecanismo llevaban más de cien días aguardando por el complemento de la Sputnik V.

En el organismo sanitario detallaron que en esta primera etapa enviaron cerca de 16.000 mensajes por medio del 40340. De ese total, el 80% aceptó la combinación de dosis propuesta. En el inicio se tuvo en cuenta a los mayores de 50 años y a aquellos que llevaban más de tres meses esperando. Este último plazo no fue al azar, sino que fue el tiempo que las autoridades establecieron entre la primera y segunda dosis. Si bien no fue caprichosa la espera, lo cierto es que a nivel nacional ya notaban el retraso en el cumplimiento contractual por parte de Rusia, por eso prorrogaron la interdosis.

La jefa de Inmunización de la provincia, Marita Sosa, explicó a DIARIO HUARPE que hasta ahora se está combinando solamente con la vacuna Moderna. La misma es de origen estadounidense y tiene una eficacia del 94,1%, según estudios científicos. Optaron por su aplicación debido a que recientemente llegó un cargamento con más de 26.000 dosis a San Juan.

La especialista sostuvo que por el momento no aplicarán AstraZeneca, la otra alternativa de combinación, aunque esto es pasajero y no descartan echarle mano cuando haya faltante de Moderna. Ahora están abocados a completar los esquemas de aquellos sanjuaninos que se colocaron esta dosis y por lo pronto se utilizará con ese fin. Sin embargo, aclaró que las personas solamente pueden elegir la combinación y no qué dosis colocarse, esa es una decisión discrecional del ministerio.

“Es una logística compleja tener todas estas vacunas coexistiendo. Lo que se puede elegir es si acepto o no la combinación, pero no qué dosis me van a aplicar”, indicó Sosa.

La licenciada precisó que por día están dando cerca de 4.000 turnos. Piensan llegar a inocular a 3.500 diariamente. Sin embargo, en San Juan hay una población cercana a los 100.000 que recibió el primer componente de la Sputnik, aunque algunos todavía están dentro del plazo de la interdosis o son menores de 50 años.

La logística de combinación de vacunas es todo un desafío. Sosa relató que en todos los vacunatorios departamentales se está aplicando la Moderna, aunque en algunos priorizan la inoculación para los adolescentes comprendidos en el rango etario que va entre los 12 a 17 años y padecen comorbilidades.

El frasquito que contiene la Moderna es multidosis por lo que pueden ser vacunadas hasta 15 personas al mismo tiempo. Por eso debieron contar con un espacio más grande para formar burbujas con ese número de interesados. Hasta el momento las vacunas que estaban operativas eran de hasta cinco sanjuaninos por grupo. Sosa dijo que en la provincia “hay stock suficiente para cumplir con esta primera etapa de vacunación”.