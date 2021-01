La Medea abandonada recorre sus demonios en el Patio de Artes

“Museo Medea” sube a escena este viernes 12 de febrero a las 22 horas. Esta vez será en el patio de artes del Iopps, ubicado en Pedro Echagüe 475 oeste por el elenco “En la Esquina”.

Reza la sinopsis: “Él se fue con otra mujer. Ella cree que va a volver. Lo está esperando, en la casa que él compró para los dos. Su reino. Quedó la empleada, no se quiso ir, a pesar de que Ella ya no podía pagarle. ¿Adónde se iba a ir? Para saldar las cuentas exponen su intimidad como un museo. Apenas les alcanza. Ninguna de las dos puede abandonar lo que ya no existe, el reino, el trabajo y el señor”.

Le ponen el cuerpo a Medea y su empleada Milena Almonaci y Florencia Ibáñez bajo la dirección de Eduardo Ávila, acompañado por Eliana Acosta. La técnica corre a cargo de Leonardo Ávila.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $300 en Oficinas IOPPS en horario de comercio. Con promoción 2×500 pesos. Entradas en puerta: 350 pesos.

Reservas al mismo precio comunicándose a: 264 467 6100 y/o al 264 468 1933.