La monja acusada por los abusos en el Próvolo de Mendoza, más cerca de llegar a juicio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La monja japonesa Kumiko Kosaka, acusada en siete hechos de abusos de chicos hipoacúsicos en el instituto Próvolo de Mendoza se encamina a enfrentar el juicio tras desistir su defensa de apelar la elevación a juicio dictada semanas atrás por la justicia, confirmaron hoy fuentes ligadas a la causa.



Además, la defensa busca que la causa en la que está acusada Kosaka se acumule con otra en la que están imputadas la ex apoderada legal del instituto Graciela Pascual, la monja Asunción Martínez y ex directoras del Próvolo para que se realice un solo juicio.



En ese sentido, Carlos Varela Álvarez, abogado defensor de la religiosa detalló que desistieron de un recurso pendiente ante el tribunal penal colegiado y afirmó que quieren "un solo juicio" y que se "acumulen todas la causas porque la prueba es la misma".



Destacó a Télam que busca "no triplicar o duplicar los juicios" y consideró que la unificación sería buena para todas las partes.



Para ello, Varela Alvarez presentó un pedido a la fiscalía interviniente y al tribunal a cargo.



La defensa busca que el próximo 22 de noviembre, en la audiencia preliminar al juicio ya fijada en la denominada tercera causa en la que está imputada Pascual y Martínez, entre otros, se trate también la causa de Kumiko.



Por otra parte, el abogado representante de las victimas y miembro de la organización Xumek, Sergio Salinas, dijo hoy que la defensa de la monja presentó en las últimas horas un hábeas corpus pidiendo la libertad de Kumiko, quien se encuentra con prisión en la modalidad domiciliaria.



El letrado, en diálogo con Télam, criticó esta presentación porque consideran que "no ha habido ningún cambio desde las otras cinco veces que se pretendió obtener la libertad de Kumiko" y afirmó que" este pedido tiene por fin hacerlo a espaldas de las víctimas y de sus abogados".



Agregaron que presentaron un escrito ante el juez de garantías "alertando sobre este intento de libertad violentando el debido proceso legal".



En tanto, el abogado defensor de la religiosa indicó que hicieron esa presentación porque entienden que "se han vencido los plazos de la prisión preventiva y no hay ninguna autorización para que siga estando detenida".



A fines de octubre pasado la jueza Mariana Gardey decidió hacer lugar al pedido de elevación a juicio de la causa en que la que esta imputada Kumiko, juicio que aun no tiene fecha de inicio.



Los hechos de abusos a menores en el Instituto Próvolo de Mendoza se dieron a conocer en noviembre de 2016 y las causas son tres: la primera- cuyo juicio está en etapa de alegatos- involucra a los curas Corradi, Corbacho y el jardinero Gómez, la segunda es la de la monja Kosaka Kumiko, y la tercera tiene como imputados a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, entre otros imputados.