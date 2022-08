La nueva película de Netflix que advierte "no ir a Buenos Aires" y es de las más vistas

Netflix ha lanzado una de sus películas más vistas y está entre lo más hablado por un tema en particular. Claramente la plataforma logra tapar muchas bocas, como así también se gana todas las críticas cuando algo no sale bien. En este caso, un nuevo filme causó furor más que nada en Argentina, teniendo en cuenta que advierte "no ir a Buenos Aires". Además, más ruido hizo cuando quien dice eso es uno de los actores más reconocidos de la actualidad.

"Tiempo para mí" (Me Time), la nueva comedia que es viral por tener a por Mark Wahlberg y Kevin Hart dentro, está dando mucho para debatir. La misma, dirigida por John Hamburg (Mi novia Polly), en su fin de semana de lanzamiento, consiguió quedarse con el primer lugar de las películas más vistas en Netflix. El largometraje dejó atrás a 365 días más, la tercera parte de una saga romántica que lideraba el Top 10.

Sin embargo, Tiempo para mí no quedó con los mejores comentarios desde Argentina. De hecho, Rotten Tomatoes, quien junta las críticas de los medios especializados, tildó a Wahlberg y Hart con nada más que un 8% de aprobación. A su vez, la audiencia del sitio le otorgó a la película un 31%. “Es una película en la que Hart vomita, defeca en una cama y es arrullado como una mascota”, acotó la especialista Amy Nicholson, de Variety.

No obstante, varios suscriptores de Netflix, que dejaron la película entre lo más visto de la plataforma, quedaron sorprendidos al escuchar una frase que fue aplaudida y repudiada. “No vayas a Buenos Aires”, le dice uno de los protagonistas a otro, reconociendo que no es un buen destino para viajar. Como era de esperarse, esas palabras terminaron siendo tendencia en las redes sociales de inmediato.

Información de la nueva película de Netflix

Como se ha podido apreciar, Wahlberg coprotagoniza con Hart. A su vez, el elenco está acompañado por Regina Hall, Jimmy O. Yang, John Amos, Anna Maria Horsford, Andrew Santino, Deborah S. Craig, Naomi Ekperigin y Drew Droege. La película trata sobre el personaje de Kevin, Sonny, un hombre de familia que está en su hogar y cuya vida es básicamente en relación a su esposa (Regina Hall) y sus dos hijos.