La nueva promesa de la UFC que admira a Ilia Topuria y va por el título

En el marco de la previa al UFC 317, el peleador brasileño Mauricio Ruffy, conocido como una de las figuras de los "Fighting Nerds", se sentó con MARCA en Las Vegas. A tan solo una semana de su combate contra Benoit Saint-Denis en UFC París, Ruffy habló sobre el impacto de su carrera, su ascenso en el peso ligero y sus ambiciones, revelando detalles sobre su estilo de lucha y su admiración por el "Matador" Ilia Topuria.

Ruffy, de 28 años, relató que su reciente victoria por nocaut contra King Green ha sido un punto de inflexión en su carrera, transformando su vida por completo. El peleador, que dejó su hogar hace 12 años para buscar un lugar en la UFC, se siente "muy feliz" por el reconocimiento y el cariño de sus seguidores a nivel global. A pesar de los desafíos, Ruffy expresó su gratitud y satisfacción por el camino recorrido junto a sus compañeros de los "Fighting Nerds", un grupo que, en su opinión, está "haciendo una historia increíble".

Nace una nueva estrella en UFC

El peleador brasileño enfatizó en la singularidad de su estilo de combate, al que ha bautizado como "Ruffy Style". Aunque su guardia se ha comparado en ocasiones con la de Conor McGregor, Ruffy aclaró que su técnica es una amalgama personal de boxeo, muay thai, jiu-jitsu y wrestling, que está "creando algo nuevo" en la UFC. Con dos peleas más proyectadas para finales de 2025, el luchador insinuó la pelea que se avecinaba en UFC París, la cual, según él, sería un "regalo" para los fanáticos.

Ruffy también se refirió a la posibilidad de un futuro combate contra Ilia Topuria. El brasileño no ocultó su admiración por el hispano-georgiano, a quien considera una inspiración. A pesar de que la idea de enfrentarse a él le parece un "honor" y una oportunidad comercial, el brasileño confesó que preferiría entrenar y aprender de él. "Soy un gran fan de Ilia Topuria. Me gusta mucho ver sus peleas, sus entrenamientos. Me enseñó a trabajar, a ser serio", afirmó.

Finalmente, el peleador se mostró convencido de que Topuria saldría victorioso en su próximo combate contra Charles Oliveira en UFC 317, a pesar de su apoyo a su compatriota brasileño. Las declaraciones de Ruffy, que combinan el respeto profesional con la ambición de un ascenso a la élite de su categoría, lo posicionan no solo como un talento en ascenso en la división de peso ligero, sino también como una figura que valora la historia y el legado de quienes han marcado el camino en el deporte.