La palabra de Luis Suárez tras reunirse con Messi en el Inter de Miami

En una emotiva escena que había sido proyectada durante cuatro años, Lionel Messi y Luis Suárez concretaron el pasado sábado su anhelado reencuentro como compañeros de equipo, al unirse al campo de entrenamiento del Inter de Miami. La dupla icónica del Barcelona compartió el campo junto a dos viejos amigos y compañeros, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también hicieron historia con ellos en el equipo catalán.

Tras este esperado regreso, Luis Suárez compartió sus impresiones en la primera rueda de prensa: "No me imaginaba que estaríamos otra vez juntos porque pensé que Leo terminaría su carrera en el Barça. En 2019 nos imaginábamos ganándolo todo en el Barcelona y soñábamos con retirarnos allí. Primero me fui yo y después fueron saliendo todos detrás de mí".

El aspecto personal también jugó un papel clave en la decisión de Suárez de unirse al Inter de Miami, ya que Messi, Alba y Busquets elogiaron la ciudad y el club. "Cada uno tiene su vida y su familia, me hablaron muy bien, están muy contentos. A unos les cuesta más, a otros menos", sostuvo. Sin lugar a dudas, este reencuentro ha puesto en la mira una vez más al club de Florida.

Emoción de Luis Suárez

"Leo estaba más acostumbrado y yo estoy aún más acostumbrado que ellos por los cambios que he hecho. Les puedo aconsejar más yo que ellos a mí de lo que es la vida fuera", compartió Suárez. Una de las imágenes más destacadas del primer entrenamiento fue publicada por las cuentas oficiales del Inter de Miami, mostrando a los cuatro amigos sonriendo y sentados en un banco con la leyenda: "No hay nada más lindo que jugar con amigos".

Luis Suárez, por otra parte, también destacó este momento ante los medios: "Es lindo, recordar grandes momentos que vivimos juntos en el club que todos soñábamos, el Barcelona. Otro de los motivos es reencontrarme con ellos. Esa imagen trae un lindo recuerdo y toca demostrarlo dentro de la cancha. Somos muy ambiciosos y profesionales, estamos comprometidos".