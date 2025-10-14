Daniela Christiansson, la modelo sueca y pareja de Maxi López, atraviesa su séptimo mes de embarazo y recientemente compartió con sus seguidores de Instagram un preocupante incidente que vivió en Suecia. La situación generó preocupación, y algunos interpretaron su relato como un posible mensaje de desahogo o un reclamo indirecto hacia el exfutbolista.

La modelo, que se encuentra separada físicamente de su pareja, detalló un inicio de semana complicado. Mientras esperaba el arreglo de la chimenea, el spray de pintura explotó. “Supertóxico”, escribió Christiansson, describiendo el peligro que esto representó.

El susto fue grande, ya que la modelo se encontraba en el lugar con su hija ("mi nena"), su perrita y ella misma embarazada. A pesar de la gravedad del suceso, la modelo aseguró que lograron ventilar bien el lugar y que, por suerte, todo estaba bien.

Sin embargo, el incidente ocurrió en medio de un notable cansancio acumulado, típico de la etapa final de la gestación. Christiansson comentó que estaba "agotada" y enumeró las molestias habituales de los siete meses: “la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles —lo típico de los siete meses— todo junto en un mismo día”.

Mientras Daniela vivía este difícil momento en Suecia, Maxi López se encuentra desde hace tres semanas en Argentina. El exfutbolista decidió alargar su estadía en el país, donde disfruta de sus hijos y cumple compromisos laborales, incluyendo su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), el reality conducido por su exesposa, Wanda Nara.

A raíz de los comentarios y especulaciones sobre la distancia, la modelo sueca tuvo que aclarar los motivos por los que no viajó para acompañar a López. Christiansson reveló en Instagram que tenía una audiencia importante ("una de las razones por las cuales no podía viajar a Argentina con Maxi"). La audiencia se habría resuelto a su favor: “¡se terminó y gané! Hoy tuve una audiencia importante… y estoy tan aliviada y agradecida por esta victoria”.

Además de la audiencia legal, otro factor que complicó el viaje fue que su hija mayor, Elle, padecía problemas estomacales. Finalmente, Daniela concluyó su descargo señalando que ahora se enfocará en descansar y en sus “mini amores”.