Una locura. La parrillada sanjuanina Espartaco, ubicada en Santa Lucía, regalará toda su mercadería debido a que no pudo abrir este fin de semana su nuevo local. Marcelo Antuña, el dueño de la empresa familiar, señaló a DIARIO HUARPE que regalarán más de 100 kilos de carne y chorizo a partir de las 13.30 horas de este domingo 9 de junio de 2024, en el domicilio del nuevo negocio que aún no pudieron abrir, ubicado en calle Sarmiento 2.690 este.

En diálogo con este medio, Antuña explicó que hace un mes se mudaron desde Libertador y Lateral de Circunvalación a calle Sarmiento, pero los trámites de habilitaciones en la municipalidad de Santa Lucía, Planeamiento y Salud de Gobierno de San Juan no avanzaron. Por otro lado, al parecer vecinos del nuevo lugar no quieren que abran, según dio a entender el empresario gastronómico.

Desde Espartaco, entendían que existía la posibilidad de abrir este fin de semana, ya que tenían la habilitación eléctrica, pero los inspectores advirtieron a la familia que no abrieran porque les iban a clausurar el negocio.

A raíz de toda esta situación particular, Antuña indicó a este medio que tomó la decisión de regalar la mercadería que tenía comprada para inaugurar el nuevo local. “Nos destacamos siempre por tener comida fresca, asique entendí que no tenía sentido que tengamos esto guardado acá”, relató.

El empresario gastronómico contó que tiene guardo más de 70 kilos de carne, 30 kilos de costilla, y entre 30 y 50 kilos de chorizos, que significan una inversión de más de $700.000. “Vamos a hacer un asado como si lo hiciéramos en el fondo de la casa y vamos a regalar todo”. La cantidad de carne que mencionó Antuña alcanza para unas 250 porciones, que van a entregar a cada persona que se acerque al lugar con un recipiente.

Espartaco tiene más alimentos para ofrecer, pero como no tiene las habilitaciones de Salud, no quiere dársela al público para no desobedecer ninguna ley.

“No sé qué problemas pueden tener los vecinos con nosotros, en el lugar que estamos ahora, antes era un salón de eventos, y entendimos que tenía todas las condiciones para funcionar ahí nuestra parrillada”, dijo Antuña.

Antuña señaló que la decisión de regalar la carne, no va en contra de nadie, es una forma de agradecer a sus clientes por acompañarlos estos 20 años que tiene la empresa familiar dedicada a la gastronomía. Aunque sí pidió que las autoridades encargadas de otorgar las habilitaciones agilicen los trámites y lo dejen trabajar. “Hace 20 años que pago impuestos, soy responsable inscripto, no quiero que me regalen nada, quiero que me dejen trabajar con mis seis hijos”.

El empresario recalcó que la situación por la que está pasando es muy triste, ya que hay 40 familias que dependen del funcionamiento de Espartaco parrillada restó.

A las 13.30 horas de este domingo 9 de junio de 2024, en el domicilio del nuevo negocio que aún no pudieron abrir, ubicado en calle Sarmiento 2.690 este, toda la familia Antuña espera a los sanjuaninos para entregar el asado gratis, que será preparado el mismo día. Sólo alcanzarán para 250 porciones señalaron.