La participación del Estado en la renta agrícola creció 4% hasta 60,4%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La participación de todos los niveles del Estado en la renta agrícola en promedio subió 4% en el último trimestre y se ubicó en 60,4% debido al incremento en los derechos de exportación por parte del Gobierno nacional, informó hoy la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).



"En otras palabras, de cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $60,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno”, explicó el economista jefe de la entidad, David Miazzo.



De esta manera, según las mediciones trimestrales que realiza la fundación, la participación del Estado nacional, provincial y municipal se acrecentó en cuatro puntos porcentuales y pasar de 56,4% a 60,4%.



Respecto a los principales cultivos, la participación del Estado alcanza el 64,5% para la soja; 53,9% para el maíz; 53,5% para el trigo; y 62% para el girasol.



De lo recaudado, 95,5% pertenece a impuestos nacionales, 3,9% a provinciales y 0,6% a municipales.



De esos impuestos nacionales, 62,1% son de carácter no coparticipable, mientras que 33,4% es coparticipable con las provincias.



A partir de esto, Miazzo explicó que “los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 55,6% al 62,1%, mientras que todo el resto cayó en participación".



"Este cambio en la composición es resultado del incremento de los derechos de exportación, que son un impuesto no coparticipable, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias”, concluyó.