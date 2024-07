Mientras a nivel general en el Partido Justicialista de San Juan se está discutiendo sobre quién encabezará una lista unidad y cómo se repartirán los cargos institucionales, Daniela Castro rompió con esta lógica y en el Café de la Política dijo que “se necesitan más jóvenes y mujeres en lugares de decisión”. La exdiputada nacional defendió el rol del kirchnerismo en el PJ de los últimos años y se animó a calificar a sus “compañeros”.

Daniela Castro se corrió de la discusión de cómo formar la lista unidad en el Partido Justicialista y dijo que “hoy existen dos luchas que es la de género y la generacional. Es una realidad que afrontar internamente porque se necesita que más jóvenes y mujeres estén protagonizando roles de decisión en el partido”, expresó en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale por el 19.2 del TDA, YouTube y Kick. Además, la exfuncionaria del Ministerio de Defensa de la Nación, dijo que “yo voto por la unidad, pero hay que ver cómo, ya que no sirve que provenga de cuatro varones de más de 50 años decidiendo los destinos del partido”.

Publicidad

La consejera del PJ de San Juan afirmó que “el ejemplo de lo que expongo lo dieron en la Juventud Peronista dónde tres mujeres de distintos sectores lograron un acuerdo para la renovación. Son tres mujeres súper capaces, con mucha militancia, que están dispuestas a asumir el rol de la reconstrucción del espacio y eso es lo que hay que imitar”.

Respecto a la discusión de sí el peronismo está “contaminado” de kirchnerismo, Castro aseveró que “a mí esa discusión no me gusta porque me parece indudable que el liderazgo de Néstor y Cristina la ejercieron con bases peronistas. Si uno repasa sus gestiones se observa que el modelo nacional que ejecutaron fue netamente peronista, pero aggiornado a estos tiempos. Esto último no es menor, ya que hay un compañero que está haciendo campaña hablando de un mundo que parece que es de la década del `50 y me refiero a Guillermo Moreno”.

El ping-pong de los “compañeros” peronistas

Castro no dudó en definir a dirigentes peronistas de San Juan en pocas palabras. De este modo la exlegisladora marcó a todo el espectro del PJ de San Juan desde las nuevas a las viejas generaciones.

“Carlos Munisaga es un excelente dirigente, Matías Espejo genera mucha expectativa con su gestión, David Domínguez es un gran trabajador, Romina Rosas es el futuro y Daniela Rodríguez una gran militante peronista”, definió a los actuales jefes comunales.

Publicidad

A la hora de definir a los dos grandes nombres del PJ local, Castro dijo que “Sergio Uñac es senador, y José Luis Gioja es un líder”. En tanto que sobre Fabián Gramajo expresó que “es un gran militante” y sobre Emilio Baistrocchi que “fue un buen ministro”.

Textuales

Daniela Castro / Conseja del Partido Justicialista de San Juan