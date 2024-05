Que Emilio Baistrocchi y Sergio Uñac están peleados no es ninguna novedad, lo que sí no se conocía hasta hoy es la razón del distanciamiento de quienes fueron socios políticos en el pasado. Fue el exintendente de Capital quien afirmó que el enfrentamiento se dio porque “no pensaba igual que él” y “lamentablemente cayó en la lógica amigo-enemigo que nos terminó distanciando”. “No converso con Uñac desde hace mucho tiempo”, contó en el Café de la Política que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11 horas, por Huarpe TV en el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick.

Baistrocchi, quien aclaró que “con Uñac tuvimos una muy buena relación y trabajamos mucho tiempo juntos”, desde hace tiempo “dejamos de hablar”. Según la revelación del ex intendente, esto ocurrió porque “él se enroló en la lógica amigo-enemigo y yo, que hasta ayer era amigo porque pensaba parecido, cuando planteé diferencias pasé a ser enemigo”. Incluso, contó, esto “a pesar de las diferencias que tengo, estas no son personales, sino que tras la derrota electoral que sufrí, aprendí que hay ciertas visiones que debemos perseguir y que Uñac considera que no”.

La “visión” que Baistrocchi indicó como la razón del alejamiento se dio por la estrategia del peronismo en San Juan: “Fue fundamental en el alejamiento que planteara diferencias en la estrategia que debía seguir el partido, ya que yo expresé que debíamos recobrar la identidad histórica del partido y no fue aceptado, ya que quiso enrolarse detrás del kirchnerismo y la prueba de ello es que Máximo (Kirchner), desde Buenos Aires, fijó la fecha de las elecciones de San Juan”.

Baistrocchi profundizó sobre lo que considera que se está haciendo mal en el PJ y marcó que “en todos lados existen reglas que cumplir y hoy en el partido no se cumplen. Por ejemplo, los mandatos de las autoridades nacionales aún tienen un año y medio de vigencia, pero Máximo Kirchner, ya no Cristina, sino su hijo, dijo que las elecciones debían ser el 17 de noviembre y todos se encolumnaron detrás de eso. Acá en San Juan no es distinto, ya que vienen de prórroga en prórroga de los mandatos vencidos, cero respeto a las normas y las reglas del juego”.

Todo este panorama lleva a que el exintendente de Capital tirara la bomba al expresar que “por todo esto es que hoy no me sirve seguir participando en este lugar y habrá que ver como se dan las cosas para el año que viene y si el Partido Justicialista sigue existiendo”.

