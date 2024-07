Eduardo Cabello, referente de la CGT de San Juan, le apuntó al presidente Javier Milei y dijo en el Café de la Política “que en estos primeros meses no veo nada que Milei haya hecho bien” y agregó que “se vuelve a ver gente en la calle”. El diputado provincial también dio definiciones respecto al peronismo al expresar que “el peronismo ve sangre y ataca, pero no somos golpistas”.

El secretario general de la Uocra aseveró en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale en el 19.2 del TDA, YouTube y Kick que “quizás me dejo ganar por la emoción de ver tanta gente sin trabajo, pero la verdad es no veo nada que Milei haya hecho bien. Hemos vuelto a ver gente en la calle. Y si bien entiendo que había que realizar cambios en la economía, entiendo que no debería haberse hecho de esta manera”.

Eduardo Cabello no dudó en afirmar que “si hubiera ganado Sergio Massa y hoy fuera el presidente que hiciera todo esto, no tengo dudas de que le habrían hecho varios paros contra estas mismas medidas”.

El también diputado provincial opositor afirmó que “el peronismo ve sangre y ataca, pero no somos golpistas. En el gobierno hay algunas cosas en las que se ve sangre, pero no seremos nosotros los que pongamos los palos en la rueda”. Cabello también aclaró que “ya estamos cansados de hacer el trabajo para que lleguen cuatro o cinco, que dicen ser políticos, que cuándo llegan no te llaman y no respetan la doctrina del peronismo. Hemos creado tantos 'ismos' de este modo que encima hoy se convirtieron en patrones de estancia que quieren dar órdenes y se les obedezca".

Uñac ¿volverá a ser candidato a gobernador?

Cabello también es autoridad dentro del Partido Justicialista de San Juan y uno de los hombres de confianza del exgobernador Sergio Uñac. Un dirigente calificado para opinar sobre el futuro del pocitano en la provincia. En este contexto es que afirmó que “no lo veo a Uñac como candidato a gobernador a futuro, al menos hoy no lo veo”.

El diputado provincial opositor dijo que “considero que está en un proyecto más nacional y está bien. Pero sin dudas sigue siendo el dirigente de San Juan con más votos”.

¿Quién es el mejor sindicalista de San Juan?

El delegado regional de la CGT no dudó en contestar que “el mejor sindicalista de San Juan es el que hace militancia gremial en su bici o moto, sin importarle la cantidad de afiliados que tiene”.

El también secretario general de la Uocra indicó que “hoy hay dirigentes gremiales que a lo mejor no tengan muchos afiliados, pero que están permanentemente atentos a lo que les pasa. Esta es la muestra de que los sindicatos se califican por la calidad de sus dirigentes y no por la cantidad de afiliados”.

