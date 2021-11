La perforación del Medanito ya está terminada, solo falta que Energía San Juan le provea electricidad

Tras conocerse la semana pasada a través de DIARIO HUARPE que los agricultores del Medanito siguen sin poder sembrar porque el agua de regadío no llega a sus propiedades, funcionarios del municipio de Rawson se reunieron con el titular del Hidráulica y del encuentro surgieron acciones conjuntas para solucionar el problema. Entre ellas: la limpieza de canales y pasantes, más la presentación de una nota por parte del Municipio a Energía San Juan para que la empresa proveedora de energía haga la conexión eléctrica necesaria.

MIRÁ TAMBIÉN Incertidumbre, desesperación y desilusión entre los productores del Medanito: “el agua sigue sin llegar”

Vale recordar que el problema se conoció el 19 de marzo cuando los agricultores de la zona contaron a DIARIO HUARPE que llevaban casi 2 meses sin poder regar sus cultivos y que nadie les informaba qué había pasado con el pozo de agua que los abastecía. A los días, y también por este medio, el titular de Hidráulica, Oscar Coria, confirmó que el pozo de agua había colapsado con el terremoto del 18 de enero del 2021 y que era imposible recuperarlo. No obstante, en esa entrevista el funcionario aseguró que con el Ministerio de Producción de la provincia iban a gestionar en conjunto para hacer otra perforación en la zona y solucionar el gran problema que se había presentado.

La perforación se hizo, pero el agua sigue sin llegar.

“Lo más difícil ya está terminado solo falta que Energía San Juan traslade el transformador que estaba en la perforación vieja a la nueva y que haga la conexión al tablero de comando”, manifestó a DIARIO HUARPE una fuente del departamento de Hidráulica.

Según la fuente, la perforación se terminó hace aproximadamente un mes; y el pedido de conexión eléctrica a Energía San Juan fue cursado casi al mismo tiempo. “No entendemos el porqué de la demora”, apuntó.

Si bien, el expediente en Energía San Juan ya fue iniciado por Hidráulica, esta semana el Municipio reforzará el pedido con una nueva nota y según confirmaron a este medio con la impronta de urgente, debido a la necesidad de poner en funcionamiento la perforación para que los agricultores de la zona puedan volver a activar sus economías familiares.

“Sin agua, no podemos sembrar… Si no sembramos, no cosechamos, ni comemos”, dijo uno de los chacareros de la zona.

Dato 1

Desde 18 de enero de este año (cuando el pozo de agua Nº 31 colapsó con el terremoto), los productores de la zona no pueden sembrar.

Dato 2

En total serían un poco más de 20 los productores los afectados.

Dato 3

El agua, al dejar de correr por el sistema de distribución también afectó a todo el arbolado público del lugar, que según estiman, ya se habría secado casi un 40% de las especies.