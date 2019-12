La petrolera PAE buscará financiarse en el mercado local por hasta $ 3.000 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La petrolera Pan American Energy (PAE) saldrá mañana al mercado local a colocar Obligaciones Negociables por hasta $ 3.000 millones, en procura de aprovechar la liquidez del sistema.



Se trata de Obligaciones Negociables Clase X mediante las cuales la compañía bajo control accionario de Bridas de la familia Bulgheroni y la china Cnooc buscarán financiamiento por $ 2.000 millones, ampliables a $ 3.000 millones.



De acuerdo al aviso de suscripción difundido hoy la colocación será a tasa variable y a seis meses de plazo, y los colocadores serán los bancos Galicia, Macro y Santander.



PAE explora y produce petróleo y gas, participa del negocio de la refinación y comercializamos de combustibles y lubricantes, y tiene presencia en los segmentos de generación de energía y de las energías renovables.



La salida al mercado de PAE se produce a 48 horas de la emisión de dos instrumentos en pesos a tasa variable a seis y 12 meses y un tercero en dólares a tasa fija y 12 meses de plazo que realizó YPF y que le permitió tomar US$ 67 millones.



Sin urgencia de contar con financiamiento y tasas altas, la compañía tomó dinero por debajo del objetivo enunciado de US$ 75 millones y ampliable a US$ 150 millones.



En el sector financiero explicaron que YPF prefirió resguardarse y no convalidar una tasa tan alta ante de seguir tomando plata en el mercado que se presentó bastante inflexible y estiman que la emisión de PAE podría ser más auspiciosa tratándose de una compañía enteramente privada y no afectada por la incertidumbre de la transición como YPF.