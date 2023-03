Sergio Vallejos, candidato a gobernador de San Juan por Unidos por San Juan, habló con DIARIO HUARPE sobre su candidatura, pero también dio definiciones políticas sobre el espacio con el que antes coqueteaba. Entre otras cosas, manifestó que el partido ADN, que forma parte del Frente Desarrollo y Libertad, responde al Gobierno provincial.

Uno de los candidatos liberales en San Juan cargó contra el frente con el que estuvo coqueteando hasta cuando hubo que presentar el armado de los mismos. Según dijo, el Frente Desarrollo y Libertad; conformado por ADN, el Partido Demócrata, la Cruzada Renovadora y el Partido Libertario; opera a favor del Gobierno de San Juan.

“No me uní con Libertad y Desarrollo porque no son fieles a sus ideales, son funcionales a un Gobierno que critican. El partido de José Peluc responde a Uñac. Siempre la crítica es hacia nosotros, nunca critican al gobierno”, expresó.

En este sentido, Vallejos contó que decidió jugar con Unidos por San Juan, el frente que encabeza Marcelo Orrego en la provincia, porque encuentra más coincidencias que disimilitudes.

“Sí hay partidos con los que tengo diferencias, pero no diferencias de base. Eso hace que hoy conformemos un frente llamado Unidos por San Juan, donde tenemos como objetivo primario devolverle la institucionalidad a la provincia. Hoy por hoy, el 60% de los jueces son kirchneristas. Hemos quedado todos partidos del centro para la derecha. Nunca me reuniría con gente de izquierda. Debemos estar juntos porque no nos interesan las mezquindades personales, hoy tenemos que ganarle al populismo”, aseveró Vallejos.