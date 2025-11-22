El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico que prevé condiciones de viento significativas para la provincia de San Juan durante la jornada del domingo 23 de noviembre. Según el reporte oficial, se espera un notable incremento en la intensidad del viento, particularmente durante la madrugada y la noche, lo que ha motivado la atención de las autoridades y la población.

El fenómeno se caracterizará por vientos con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 32 y 41 kilómetros por hora en los horarios de madrugada y noche. El aspecto de mayor consideración lo constituyen las ráfagas, las cuales se pronostica que alcanzarán velocidades entre 51 y 59 kilómetros por hora durante el período nocturno. La dirección predominante del viento será del noroeste.

En contraste con la situación del domingo, la jornada del sábado 22 se presenta con condiciones meteorológicas estables. Se prevé un día con cielos ligeramente a algo nublados, sin probabilidad de precipitaciones y vientos moderados que no superarán los 22 kilómetros por hora, con ausencia de ráfagas significativas. Las temperaturas para el sábado oscilarán entre los 21 y los 33 grados centígrados.

Para el domingo, el pronóstico detalla una madrugada despejada, una mañana también despejada y una tarde parcialmente nublada, que dará paso a una noche mayormente nublada. A pesar de la nubosidad, no se esperan lluvias. El régimen térmico registrará una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 34 grados.