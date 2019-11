La policía española busca a un ex jefe de inteligencia venezolano para extraditarlo a EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La policía española busca al ex general venezolano Hugo Carvajal para arrestarlo, cuatro días después de que la Justicia autorizara su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.



La Audiencia Nacional (AN) española ordenó el pasado viernes la detención de Carvajal, quien fuera director de Inteligencia Militar durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.



Sin embargo, los agentes no lo encontraron en el domicilio de Madrid que el ex militar había comunicado a las autoridades españolas tras quedar en libertad el pasado mes de septiembre, consignó la agencia de noticias EFE.



Carvajal fue detenido en España en abril a partir de una orden de arresto de Estados Unidos, que lo pretende por haber querido "inundar" ese país con toneladas de cocaína, que introducía supuestamente en su territorio con ayuda de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Y todo ello, según la justicia de Estados Unidos, dentro de una "estrategia dirigida desde la Presidencia de la República" de Venezuela.



En septiembre pasado, la Audiencia Nacional española había denegado la entrega al considerar que Estados Unidos la pedía "por una motivación política", dado su pasado cargo de antiguo jefe de la contrainteligencia venezolana, y le reprochó a ese país que no había concretado los cargos que le imputaba.



Sin embargo, la Fiscalía recurrió esta primera decisión y el tribunal decidió finalmente el viernes pasado aceptar la extradición.



En septiembre pasado, Carvajal había alegado ante la AN que el pedido de Estados Unidos carecía de fundamento y respondía a motivaciones políticas porque, según dijo su entonces abogada, lo único que pretendía ese país era sacarle información sobre el gobierno de Chávez.



Carvajal, que hoy tiene 59 años, fue uno de los oficiales del Ejército que en febrero de 1992 secundaron al teniente coronel Chávez en el intento fallido de golpe de estado contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez.



Con el chavismo en el gobierno fue director general de Inteligencia Militar en 2004-11 y 2013-14, y luego cónsul en la vecina isla holandesa Aruba, donde estuvo detenido a pedido de Estados Unidos y fue liberado poco después debido a su estatus diplomático.



Después ganó una banca en la Asamblea Nacional (AN, parlamento) por el chavismo para el período 2016-21, pero a comienzos de este año se distanció de Maduro y reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de la república.