La prensa de Bolivia critica a la ministra de Comunicación interina por amenazas a periodistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Varias asociaciones de prensa bolivianas criticaron hoy a la flamante ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, nombrada por la autoproclamada presidenta interina del país, Jeanine Ánez, por amenazar explícitamente a periodistas.



Ante las advertencias de Lizárraga a los "pseudo periodistas que hacen sedición en el país", la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) pidió a la funcionaria referirse a casos concretos y no generalizar sobre el trabajo periodístico.



"Si existiera una falta al margen de estas normas (constitucionales), será importante que la ministra señale casos específicos evitando apreciaciones genéricas que pueden ocasionar malestar en el conjunto de los periodistas y medios de comunicación que cumplen con un trabajo profesional e informativo", señaló la ANP en un comunicado citado por la agencia Europa Press.



En su polémico discurso, Lizárraga instó, asimismo, a hacer "un periodismo de honestidad" y evitar la "convulsión social" que, a su juicio, busca el ex presidente Evo Morales y las embajadas de Cuba y Venezuela que "quieren ponernos de rodillas".



La libertad de la labor periodística se vio también amenazada por los comentarios del nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien dijo a los medios locales que "va a tomar las acciones pertinentes".



Ante esta situación, la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz se pronunció para pedir respeto a la libertad de prensa.



"Demandamos que desde el Ministerio de Comunicación se respete el principio de libertad de prensa y que no se utilice los mecanismos de poder para asfixiar a los medios o para censurar las voces críticas al Gobierno", indicó en una nota.



En el escrito, la organización pidió también garantías en el ejercicio del trabajo y que se impulsen políticas para facilitar el acceso a la información.



"Demandamos respeto en el cumplimiento de nuestras funciones, evitar agresiones verbales y físicas en contra de nuestros colegas", concluyeron.