La producción de las pymes industriales retrocedió en septiembre 5,9%, según CAME

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La producción de las pymes industriales cayó 5,9% en septiembre frente a igual mes de 2018 y en los nueve primeros meses del corriente año acumuló un retroceso de 7,%, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En septiembre, la industrias de menor tamaño -con menos de 50 empleados- fueron las más afectadas por la coyuntura, con una merma en la producción de 8,3%. Por el contrario, las de mejor performance fueron las de mayor tamaño -que emplean más de 50 empleados- con una mejora interanual de 3,3%.



Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME, elaborado a partir de la información de 300 industrias pymes de todo el país.



Durante el noveno mes del año, el mejor comportamiento volvió a corresponder al rubro Productos químicos, que con un aumento de 3,9% marcó su segundo mes consecutivo de crecimiento.



A pesar de la mejora registrada en agosto y septiembre, la producción de Productos Químicos a lo largo del año acumula una baja de 2,4%.



Entre los sectores con resultados negativos, las menores caídas se produjeron en Productos electrónicos-mecánicos e informática (-4,5%) y Papel, cartón, edición e impresión (- 4,1%).



En tanto, los rubros donde más se redujo la producción en la comparación contra septiembre del año pasado fueron: Productos de caucho y plástico (-10,1%), Productos minerales no metálicos (-10,8%), Productos de maderas y muebles (-9,7%), y Material de transporte (-8,8%).