La producción industrial china creció 6,2% en noviembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La producción industrial de China creció 6,2% en noviembre, respecto de igual mes del año anterior, según datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).



El dato, por encima de las previsiones de los analistas que anticipaban una suba de alrededor del 5% para este mes, y supone también una suba de 0,8 puntos porcentuales con respecto al crecimiento experimentado en el mismo mes del año anterior (5,4%).



Es, además, la mejor cifra desde el mes de junio, cuando la producción industrial china creció un 6,3% interanual, indicó la agencia de noticias EFE.



En el acumulado de los once primeros meses del año, la producción industrial del país asiático avanzó 5,6%, según la ONE, que utiliza este indicador para medir la actividad de grandes empresas con una facturación anual de al menos 20 millones de yuanes (alrededor de 2,83 millones de dólares o 2,54 millones de euros).



Asimismo, hoy se publicó igualmente el dato de las ventas minoristas de bienes de consumo, que crecieron un 8% interanual en noviembre por el 7,2% de crecimiento interanual observado el mes anterior.



El órgano estadístico oficial aseguró hoy que, pese a los "crecientes riesgos y desafíos", los indicadores de noviembre "han superado las expectativas con un desempeño mejor de lo esperado", y que "la economía mantiene un crecimiento generalmente estable al tiempo que continúa con sus reformas estructurales para promover un desarrollo de alta calidad".



Sin embargo, desde la consultora Capital Economics creen que la mejora de los indicadores podría ser "de corta duración".



"Es probable que la presión a la baja sobre el crecimiento resurja en poco tiempo.



El acuerdo comercial parcial al que han llegado China y Estados Unidos podría impulsar la actividad exportadora y la inversión corporativa a corto plazo, pero sectores como el inmobiliario tenderán a moderarse debido a presiones reguladoras sobre su financiación", explica el analista Martin Rasmussen.