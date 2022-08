Tras la eliminación de las PASO y con un calendario que apremia al oficialismo provincial, es inminente el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto que contempla el nuevo sistema electoral que, tal cual anticipó DIARIO HUARPE, tendrá como matriz a la Ley de Lemas. De esta manera se garantizará la participación de los dirigentes en las elecciones del año próximo, pero con un límite que sería de hasta tres candidatos para las categorías de intendente y gobernador por frente electoral. Mientras que, para las listas de concejales y diputados proporcionales, que era otra discusión que dividía aguas, estaría asegurada la representación de los que no ganen a través del sistema D'hont.

En su discurso de apertura del año legislativo, el gobernador Sergio Uñac pidió por una ley electoral con amplio consenso y todo indica que eso pasará finalmente, ya que la intención es que ingrese al recinto una vez que tenga el apoyo de todos los bloques. Situación que, por ahora, no termina de darse, aunque según dijeron las fuentes consultadas, es un hecho que así pasará.

Publicidad

El proyecto a discutir garantiza la participación en todas las categorías que se disputarán durante el 2023, así como lo hacía las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que fueron eliminadas con polémica en diciembre pasado y que todavía se trata en la Justicia, pero con un límite de jugadores. De esta manera se estipula que cada uno de los espacios políticos podrá llevar hasta tres candidatos en la categoría intendente y gobernador, abriendo la disputa arriba y abajo. Esto habría sido vital para que el oficialismo consiga el acompañamiento del giojismo en la votación.

De todas formas, y más allá de la apertura que habrá en la disputa del máximo cargo provincial, podrán ser candidatos a gobernador aquellos dirigentes que lleven, al menos, 10 candidatos a intendentes.

Vale recordar que, para aprobar esta movida electoral, el uñaquismo necesita contar con los dos tercios de la Cámara (24 votos afirmativos) y, por lo tanto, el apoyo de los aliados es fundamental para llegar a buen puerto.

La proporcionalidad de los concejales y diputados

Otro de los puntos que todavía genera alguna discusión es saber qué pasará con las listas de concejales y diputados proporcionales, ya que la idea original era que quien ganara en la elección de sublemas se quedará con todo y no exista representatividad de aquellos que no ganaron, pero que si aportaron votos. Esto teniendo en cuenta que, bajo la modalidad de elección de Lemas, no siempre gana el nombre más votado, sino el frente electoral que más votos suma entre sus candidatos. Como esta discusión, que puso sobre la mesa el Partido Bloquista, ya quedó subsanada, lo que resta afinar es cómo se distribuirá la representación de bancas, tanto municipales como provinciales.

Publicidad

Sobre este aspecto, el enfrentamiento se da en el porcentaje de votos que debe alcanzar la lista que pierde para tener representación legislativa. Los partidos más chicos del Frente de Todos pretenden que esa cifra se fije en el 10%, pero no hay nada cerrado aún y todo indica que será del 20% con la intención de garantizarle mayor gobernabilidad al intendente electo con un concejo deliberante más afín.

La división de bancas, en el sublema vencedor, estará regida por el sistema D'Hont.

¿Cómo es el reparto de bancas a través del sistema D'Hondt?

Una vez finalizada la votación y realizado el recuento, comienza el reparto de escaños siguiendo el sistema d'Hondt. Las candidaturas se ordenan de mayor a menor según el número de votos y excluyendo a aquellas que no han conseguido superar la barrera que, en este caso, está en discusión si es de 10 o 20%. Después, ese número total de votos de cada candidatura se divide por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente, tantas veces como bancas haya.