La Reina Isabel II para ver en Netflix: una serie, una comedia y un documental

En el día de hoy falleció la Reina Isabel II de Inglaterra a sus 96 años, tras haber estado 70 años en el trono. La situación conmovió al mundo por tratarse de la monarca más famosa y la relación que entabló a lo largo de los años con todos los países e instituciones internacionales. La noticia genera el deseo de conocer más sobre la vida de Isabel Alejandra María Windsor y para ello Netflix ofrece algunas opciones.

La plataforma de contenido audiovisual tiene en su cartilla la famosa serie The Crown, ha sido una de la más exitosas de Netflix y tuvo a tres actrices interpretando a Isabel II: Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton. El recorrido por su vida y el de la familia real cautivó al público. Pero además se puede ver Los Windsor o The Royal House of Windsor en la plataforma.

Publicidad

Los Windsor son una producción que muestra la exposición sufrida por la familia real, incluida la Reina Isabel II, y lo tratan desde la comedia. A través de ella, Netflix logró cautivar a un público que ya conoce la historia de la Corona o que busca entretenimiento y no adentrarse en el drama de la familia Real.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por último, se encuentra disponible la opción The Royal House of Windsor, producción que se aleja de la ficción y se presenta como un documental que muestra la constitución política de la Familia Real y la Reina Isabel II. Dura una hora y Netflix bridó la siguiente sinopsis: "Una mirada de los últimos 100 años de una de las dinastías más famosas del mundo, que incluye un detrás de escena de cómo los Windsor han resistido cuatro generaciones de crisis y sus secretos de supervivencia".

The Crown. Netflix

Producciones sobre la Reina Isabel II fuera de Netflix

Una de las opciones es The Royals, dividida en seis capítulos y no se adentra en detalles, ofrece una mirada de los hechos más relevantes. Isabel: La Reina Invisible, el documental de la BBC que muestra cintas caseras y hasta grabadas por la misma monarca por lo que es la producción más cercana a la realidad que vivía la Reina. Por último, se encuentra La Reina, película que muestra los sucesos políticos de la Familia Real luego de la muerte de la Princesa Diana.