La renegociación con el FMI que imaginan los referentes de Alberto F.

La renegociación del acuerdo vigente con el FMI, un leitmotiv de opositores y también de analistas económicos, también fue esgrimido y señalado como eje de los analistas y referentes opositores. Desde el propio kirchnerismo, lo planteó el propio ex ministro Axel Kicillof, luego de reunirse en febrero con una misión del FMI, así como también otros referentes que Alberto Fernández reveló como su equipo de consulta económica.

Entre ellos, Fernández mencionó a Emmanuel Alvarez Agis, Guillermo Nielsen, Miguel Kulfas, Cecilia Todesca y Augusto Costa. En principio los puntos de partida de esas posiciones públicas difieren entre sí, según lo vienen sosteniendo. Los intentos de El Cronista de conversar con ellos resultaron ayer infructuosos

Los analistas están sugiriendo en las últimas semanas que la Argentina debería renegociar para convertir el stand-by en otra línea del organismo. "Dado que en algún momento va a haber que empezar a devolver la plata del FMI, la forma más directa es transformar el acuerdo stand by en un acuerdo de facilidades extendidas, que significa que se compromete a hacer reformas, y a cambio el Fondo extiende el plazo de devolución, y además le da fondos adicionales para financiar esas reformas", explicó ayer en Milenium el economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour.

Con el telón de fondo de la restricción fiscal y el volumen de vencimientos a cubrir a partir de 2021, con pico en 2022, Nielsen había advertido que "cualquier gobierno tendrá que pasar de un stand-by a un financiamiento de facilidades extendidas. Los vencimientos que tenemos a corto plazo son realmente muy fuertes". El ex Secretario de Finanzas de la gestión de Roberto Lavagna, y quien tuvo a su cargo la reestructuración de 2005, cree que "al segundo programa con el FMI, el Gobierno fue con los brazos caídos, no hubo una efectiva negociación". Y pensaba que entre la elección y la asunción presidencial, quien gane "tiene que ir y sentarse con el Fondo y empezar ya una negociación que permitiera un panorama más despejado".

Por su parte, Alvarez Agis ayer en Diario Perfil, en una entrevista previa al anuncio de CFK, definió ayer en Diario Perfil que el default con el Fondo "es una mala idea", a la vez que planteó la necesidad de un "renegociación" con la entidad crediticia. Dijo que una de las posibilidades "factible" para que ingresen capitales es un acuerdo con el Tesoro de los EE.UU. por "u$s 9000 millones o u$s 10.000 millones".

A la vez, el ex gerente general del Banco Central, Matías Kulfas, se refirió a que "se necesita" un gobierno que negocie con el FMI, "que no le ceda la gestión. Tiene que haber un gobierno que negocie una reestructuración de la política económica, porque lo que tiene que entender cualquier acreedor es que si el país no vuelve a crecer, si sigue en este rumbo, no va a poder pagar nada". Hace tres semanas advirtió en Canal Abierto que, aunque los vencimientos en el corto plazo se cubren con recursos del FMI, en 2020 "vamos a tener vencimientos con el Fondo que probablemente haya que renegociar".

Por: ARIEL COHEN y DAVID CAYÓN