La renegociación de la deuda marcará el pulso del mercado en 2020, coinciden los especialistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los analistas sostienen que el pulso del mercado en 2020 estará atado a la evolución de la renegociación de la deuda, en un contexto de fuerte restricción cambiaria y donde el principal poder de fuego del Gobierno estará puesto en el consumo como motor de la potencial reactivación económica.



Estas fueron las principales conclusiones de operadores del mercado consultados por Télam respecto a los desafíos que enfrentará el Gobierno y el mercado en el nuevo año en materia de dólar, el mercado accionario y la renegociación de la deuda.



En relación a lo cambiario, Daniela Wechselblatt, CEO de DW Global Investments, afirmó que en 2020 convivirán múltiples tipos de cambio.



"El dólar oficial es solo de referencia para la liquidación de exportaciones y completamente inaccesible, mientras que el dólar oficial pasa a ser el MEP y el contado con liquidación", señaló.



Por el lado de la renta variable, Wechselblatt cree que en un escenario de crisis el Merval "no tiene expectativas de alza en el corto plazo", sin embargo, aclaró que podría llegar a mejorar lentamente en el mediano y largo plazo "en la medida en que se vean signos de recuperación económica claros".



Por el de lado de los títulos públicos, explicó que el destino de los bonos claramente está atado a las posibilidades de renegociación de la deuda.



"Si termina siendo más beneficiosa de lo esperado veremos suba de precios como consecuencia de un mejor flujo de fondos futuro y sino ocurrirá lo contrario", acotó.



Por su parte, Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout capital, ve en el 2020 dos posibles escenarios: uno positivo y otro negativo, supeditados a lo que pase con la renegociación de deuda.



En el escenario positivo "el dólar seguiría la tendencia alcista moderada en las cotizaciones libres. El foco estará en los exportadores del agro que serán la principal puja a la cotización del oficial", mientras que el Merval "debería tender hacia una corrección ascendente acompañando el valor del subyacente medido en dólares".



En cuanto al segmento de renta fija, dijo que deberían ser los ganadores "por la mayor demanda de bonos actuales y reperfilados, con la consecuente baja del riesgo país a niveles pre-PASO".



Por el contrario, en un escenario pesimista, el CEO de Mahout capital advirtió que se podría registrar una nueva disparada del riesgo país y un desplome en la cotización de bonos.



"Al perder capacidad de fuego, el mercado interno será el único donde el estado podrá intervenir, radicalizando la importancia del consumo en la reactivación de la economía", deslizó Chiarullo.



En cuanto a lo bursátil y cambiario, resaltó que las acciones argentinas sufrirían una pérdida importante y la cotización libre del dólar superaría considerablemente a la del oficial, "acompañada de un incremento inflacionario y una profundización de la recesión".



Por último, Lucas Longo, analista de Research de Balanz Capital, pronosticó que las restricciones cambiarias se mantendrán durante el 2020, y que el Gobierno buscará mantener el tipo de cambio estable por el mayor tiempo posible “para poder usarlo como ancla para las expectativas de inflación”.



Por el lado de bonos, dijo que estará guiado en el corto plazo por la expectativa de cobro de cupones “hasta que se resuelva la reestructuración de la deuda”.



En este sentido, el analista de Reasearch de Balanz estimó que "la negociación se irá dando por etapas, a medida de que el Tesoro vaya enfrentando los distintos vencimientos. Esto se debe a que las reservas no alcanzan para enfrentar todos los vencimientos, por lo cual creemos que se guardarán los dólares para enfrentar los bonos bajo ley extranjera".



Por último, para el segmento de renta variable el especialista pronosticó "un año complejo".



"En los primeros meses del año el driver será común a todos, referido a la categoría de ADRs en el índice emergente del MSCI (y la posible recategorización a frontera o stand alone). Esto puede ser negativo en el corto plazo para la mayoría de ADRs”, alertó.



A modo de conclusión, el especialista aseveró la evolución de las principales variables "dependerán en gran parte del acuerdo de reestructuración de deuda que alcance Alberto Fernández con los acreedores, y qué tan sustentable se convierta la deuda como la situación fiscal del país”.