Guadalupe Daneri tiene 46 años y es una artesana sanjuanina peculiar, ya que su obra es crear un telar de la misma manera que lo hacen hoy en día en las máquinas industriales y también de la misma manera que tejía Doña Paula. Esta artesanía fue reconocida como una obra de arte por el Carrusel del Louvre y fue así como Daneri hoy está en París exponiendo su telar. DIARIO HUARPE habló con la artesana y contó cómo fue el proceso y cómo es su forma de vivir siendo una artesana.

El proyecto lo presentó Pablo Toledo, quien fue invitado el año pasado a esta misma exposición en París. Se le ocurrió la idea de que algunos de los artesanos argentinos pudieran mostrar su arte ante el mundo, ya que las exposiciones en el Carrusel del Louvre (que depende del Museo del Louvre) son las más reconocidas. Fue así que Toledo comenzó todo el plan, a los organizadores del lugar les gustó la idea y la sanjuanina recibió la invitación a principio de año para visitar Francia.

Publicidad

Fue así como Daneri comenzó los planes para viajar apenas se enteró y sorteó algunas de sus obras para recaudar fondos. A raíz de que la apreciación de su trabajo, el gestor cultural del Carrusel del Louvre se comunicó con el embajador de Argentina y esta semana se reunirán para terminar de cerrar el trato en el que Daneri podrá dictar seminarios en París sobre su telar, a cambio ella recibirá seminarios de comercialización.

“Acepté que no me pagaran porque estar en París, brindando seminarios, exponiendo mi arte es impagable. No lo hubiese podido lograr sola”, resaltó.