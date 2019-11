La toma de la embajada de EEUU en Teherán: una "humillación" para la Casa blanca, según analistas

La ocupación de la embajada estadounidense en Teherán, ocurrida hace 40 años, constituyó una "humillación" para Estados Unidos, ya que un grupo de rehenes permaneció en esa sede diplomática durante 444 días, coincidieron en señalar dos analistas.



"Irán era socio de Estados Unidos con el Sha (Mohammad) Reza Pahlevi. Es curioso: primero son aliados de Washington, porque le son útiles: Pero luego, cuando la Casa Blanca no los necesita, se convierten en sus enemigos", dijo a Télam Abraham Zylberman, profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires.



El analista reseñó que el gobierno de James Carter (1977-1981) "buscó evitar un conflicto militar que hubiera sido muy grave para toda la región", aunque puso en marcha una operación para liberar a los rehenes que fracasó en el desierto iraní.



También mencionó que Carter "no se presentó a la reelección porque era una humillación para Estados Unidos" y dijo que después este ex mandatario demócrata se convirtió "en un gran defensor de los derechos humanos", a raíz de su mediación en conflictos mundiales.



El historiador repasó que tras triunfar la Revolución Iraní, el 11 de febrero de 1979, el ayatolah Ruhollah Khomeini calificó a Estados Unidos como "el gran Satán, que debía ser castigado".



Para Patricio Geli, profesor de Problemas Mundiales Contemporáneos en la Universidad de Buenos Aires, hay que ver la toma de la embajada estadounidense en Teherán "dentro de la Revolución Iraní".



"Irán era ese momento el mejor aliado de Estados Unidos, pero luego de esa gesta se convirtió en uno de los países más complicados para la Casa Blanca", señaló.



El historiador señaló que "la toma de la embajada sorprendió al mundo por su audacia" y afirmó que "no se esperaba que entre los revolucionarios primara el componente religioso".



"Ocurre también una cuestión curiosa: Teherán tenía cercanía con la Unión Soviética. Sin embargo toma distancia tanto de Washington como de Moscú. A los soviéticos le conviene que haya desaparecido un país subordinado a Estados Unidos, pero al mismo tiempo (el ayatollah) Khomeini produce una matanza de comunistas", afirmó Geli.



Reseñó, además, que el Partido Comunista iraní "era muy importante en la región, por lo cual es directamente aniquilado", y opinó que "lo curioso es que se da una revolución que no puede ser controlada por ninguna de las potencias".



Geli afirmó que, en aquellos años, no se sabía muy bien la actitud que iba a adoptar Estados Unidos.



"Muchos analistas se preguntaban si iba a ver una guerra directa en la región. O si habría negociación. Finalmente Estados unidos se inclinó por ese rescate fallido que decidió Carter con la operación 'Garra de Águila'", señaló el analista.



En esa intervención militar, un helicóptero y un avión de transporte fueron destruidos, mientras que cinco helicópteros fueron abandonados y capturados por los iraníes.



Geli afirmó, además, que "para socavar la Revolución Iraní, Estados Unidos buscó ayuda indirecta en el presidente iraquí, Saddam Hussein", ya que hubo una guerra entre Bagdad y Teherán que duró ocho años, sin un claro vencedor.