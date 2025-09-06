La controversia por la descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Luego de la dura carta enviada por la dirigencia del Rojo a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en la que denunció que la decisión “viola el estatuto del organismo” y que favorece a Universidad de Chile por ser una sociedad anónima, la institución trasandina recogió el guante y respondió con un comunicado incendiario.

“El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente”, afirmó el texto, en el que consideraron “inaceptables e intolerables” las acusaciones del club argentino. “Insisten en promover el odio y ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su Presidente”, añadieron.

La U de Chile remarcó que, si bien no está de acuerdo con las sanciones que también recibió, esas disidencias se tramitan “en las instancias correspondientes y no injuriando a nadie”. Incluso ironizaron sobre la promesa de apelación de Independiente: “Le recordamos que cualquier reclamo adicional pueden hacerlo, por intermedio de su Federación, a FIFA en Zurich”.

En paralelo, el abogado del club chileno, Gerardo Acosta, dijo a Radio Continental que confiaban en salir beneficiados: “Era un caso muy complicado. No sabemos en qué se basó la Conmebol, pero sabíamos que íbamos a ganar los puntos porque siempre le echan la culpa al organizador”.

La carta de Independiente, firmada por el presidente Néstor Grindetti y el secretario Daniel Seoane, fue igual de categórica: “Es una decisión política que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva”. El Rojo insistió en remarcar que es una asociación civil sin fines de lucro, a diferencia de la U de Chile, que “ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima orientado a la rentabilidad”.

La dirigencia de Avellaneda denunció que el fallo “sienta un precedente nefasto”, ya que, según ellos, un equipo que podía ser superado en la cancha “recurre a la violencia más brutal, logra la cancelación del partido y recibe como premio la clasificación desde un escritorio”.