Publicidad
Publicidad

Economía > Para anotar

Aguinaldo 2025: cómo invertirlo y decisiones financieras clave

Con la llegada del aguinaldo en diciembre, muchos argentinos se preguntan cómo aprovechar ese ingreso extra para proteger su dinero del contexto económico.

POR REDACCIÓN

Hace 17 horas
Para todo ahorrista e inversor es importante destacar que toda inversión conlleva un riesgo. (Ilustrativa)

La recepción del aguinaldo de diciembre abre la oportunidad de fortalecer las finanzas personales, ya sea asegurando liquidez ante imprevistos o dando pasos hacia inversiones más estructuradas, según explican educadores financieros y analistas.

Antes de pensar en invertir, se recomienda conformar un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos para garantizar liquidez inmediata sin depender de liquidar activos en momentos adversos. Para este objetivo suelen sugerirse instrumentos líquidos como cuentas remuneradas o billeteras virtuales.

Publicidad

En cuanto a opciones de inversión propiamente dichas, existen alternativas tanto tradicionales como más sofisticadas. Las inversiones internacionales a través de ETFs (que replican índices como el S&P 500 o sectores tecnológicos) han mostrado rendimientos atractivos en dólares con un horizonte de largo plazo, aunque implican riesgo de variaciones temporales.

Asimismo, se analizan acciones de empresas energéticas argentinas y otras cotizadas en mercados globales que, por su vinculación a precios internacionales como el dólar, pueden ofrecer protección relativa frente a la inflación local.

Publicidad

Otra alternativa para diversificar parte del aguinaldo son las criptomonedas, aunque suelen percibirse como activos de mayor volatilidad, recomendadas solo para aquellos con tolerancia al riesgo y con un horizonte de inversión prolongado. 

Es importante recordar que algunas opciones tradicionales como plazos fijos o incluso la compra directa de dólares oficiales funcionan más como resguardo de valor que como inversión con potencial de ganancia, y pueden no cubrir totalmente la pérdida del poder adquisitivo en contextos de alta inflación. 

Publicidad

En este contexto, especialistas y plataformas de inversión también sugieren alternativas como Fondos Comunes de Inversión (FCI) con diferentes perfiles (desde conservador hasta moderado), que permiten diversificar en bonos, letras, acciones o activos dolarizados, adaptando el uso del aguinaldo al perfil y los objetivos de cada persona. 

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS