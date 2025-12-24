La recepción del aguinaldo de diciembre abre la oportunidad de fortalecer las finanzas personales, ya sea asegurando liquidez ante imprevistos o dando pasos hacia inversiones más estructuradas, según explican educadores financieros y analistas.

Antes de pensar en invertir, se recomienda conformar un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos para garantizar liquidez inmediata sin depender de liquidar activos en momentos adversos. Para este objetivo suelen sugerirse instrumentos líquidos como cuentas remuneradas o billeteras virtuales.

En cuanto a opciones de inversión propiamente dichas, existen alternativas tanto tradicionales como más sofisticadas. Las inversiones internacionales a través de ETFs (que replican índices como el S&P 500 o sectores tecnológicos) han mostrado rendimientos atractivos en dólares con un horizonte de largo plazo, aunque implican riesgo de variaciones temporales.

Asimismo, se analizan acciones de empresas energéticas argentinas y otras cotizadas en mercados globales que, por su vinculación a precios internacionales como el dólar, pueden ofrecer protección relativa frente a la inflación local.

Otra alternativa para diversificar parte del aguinaldo son las criptomonedas, aunque suelen percibirse como activos de mayor volatilidad, recomendadas solo para aquellos con tolerancia al riesgo y con un horizonte de inversión prolongado.

Es importante recordar que algunas opciones tradicionales como plazos fijos o incluso la compra directa de dólares oficiales funcionan más como resguardo de valor que como inversión con potencial de ganancia, y pueden no cubrir totalmente la pérdida del poder adquisitivo en contextos de alta inflación.

En este contexto, especialistas y plataformas de inversión también sugieren alternativas como Fondos Comunes de Inversión (FCI) con diferentes perfiles (desde conservador hasta moderado), que permiten diversificar en bonos, letras, acciones o activos dolarizados, adaptando el uso del aguinaldo al perfil y los objetivos de cada persona.