Un nuevo y grave caso de faena de caballos ilegal generó conmoción en San Juan durante las últimas horas, luego de que el proteccionista Luciano Castro difundiera imágenes que evidenciaron la mutilación que sufrió un caballo antes de morir. El hecho, según denunció, ocurrió en la zona de Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo.

De acuerdo a lo expresado por Castro, el equino fue encontrado sin vida y con diversas partes de su cuerpo mutiladas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque intencional. En el material audiovisual compartido, el proteccionista aseguró que el animal llevaba pocas horas de fallecido al momento del hallazgo.

Publicidad

Ante esta situación, Castro adelantó que realizará la denuncia policial correspondiente y solicitó la colaboración de la comunidad para obtener datos o registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables del hecho. El objetivo es avanzar en la investigación y que el caso no quede impune.

El episodio volvió a encender el debate sobre la faena ilegal de equinos en la provincia y la necesidad de fortalecer la concientización social y las sanciones previstas por la ley para quienes cometen este tipo de delitos.