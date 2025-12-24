La UCCuyo incorpora sostenibilidad hídrica en toda su oferta académica

El Consejo Superior de la Universidad Católica de Cuyo formalizó el 19 de diciembre la aprobación del Plan de Integración Curricular del Proyecto AURA. Esta medida busca que la sostenibilidad hídrica deje de ser un tema aislado para convertirse en un eje transversal que atraviese todas las facultades y niveles educativos de la institución.

En una provincia como San Juan, donde la escasez de agua es un factor histórico crítico, la iniciativa pretende generar un cambio cultural profundo que conecte el conocimiento académico con la realidad ambiental del entorno.

La rectora María Laura Simonassi sostiene que la gestión técnica no es suficiente si no se educa para una cultura del cuidado, una visión que alinea a la universidad con la protección de la "casa común".

Amparado en la Resolución N° 418/2024 y el Plan Estratégico 2023-2027, el proyecto busca que los futuros profesionales aporten soluciones hídricas desde sus propias disciplinas. Para ello, el eje del ahorro hídrico se integrará no solo en la docencia, sino también en la investigación y la extensión universitaria.

El despliegue de este nuevo paradigma educativo comenzará en febrero de 2026, con una ejecución que se extenderá hasta 2027 e incluirá a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Cada unidad académica deberá diseñar propuestas específicas que contemplen desde la sensibilización hasta la socialización de resultados hídricos. Mediante estas etapas de curricularización y evaluación, la UCCuyo aspira a consolidarse como un referente regional en sostenibilidad frente a los retos de la región.