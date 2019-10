La ultraderecha española provoca indignación al convertir en verdugos a víctimas del franquismo

El dirigente del partido ultraderechista español Voz Javier Ortega Smith disparó hoy una polémica -ante el anuncio de la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco- al intentar convertir en verdugos de la Guerra Civil española a unas de sus víctimas más emblemática del régimen franquista, las conocidas como "Trece Rosas". "¿Sabe usted cómo se ha mentido en la Historia hablando de algunas que llamaban las 'Trece Rosas' y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente?", dijo hoy Ortega Smith, secretario general del partido de extrema derecha Vox, en entrevista con TVE (Televisión Española). Smith se refería a la historia de 13 jóvenes de entre 18 y 29 años -nueva de ellas entonces menores de edad porque la mayoría se situaba a los 21- que fueron asesinadas por el régimen franquista el 5 de agosto de 1939, tras ser juzgadas y condenadas a muerte por su pertenencia a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), una organización vinculada al bando republicano. El dirigente de Vox subrayó que las "Trece Rosas", quienes con el tiempo se convirtieron en un símbolo recordatorio de la sangre derramada por los fascistas -existen películas y documentales sobre ellas-, "cometieron crímenes brutales en las checas de Madrid", refiriéndose a las cárceles republicanas donde se retenían a los prisioneros del bando nacional. Sin embargo, no hay ningún documento histórico que lo compruebe. La sentencia franquista por la que fueron fusiladas junto con otros 43 hombres de la JSU, señaló que la misión de ese grupo era "hacer fracasar las instrucciones político-jurídicas de nuestro estado Nacional" y circular "las órdenes necesarias a fin de organizarse nuevamente y poder actuar en todas aquellas misiones que pudieran producir aquellos actos delictivos que vulnerasen el orden social y jurídico de la Nueva España", informó el diario El Periódico, que cita un documento que de acceso público en el Archivo Nacional español. Carlos Fonseca, el autor del libro las "Trece Rosas rojas", una investigación exhaustiva que documenta el proceso contra las jóvenes, que luego llevó al cine Emilio Martínez Lázaro, aseguró al diario El País que las acusaciones del dirigente de Vox son "rigurosamente falsas". Según el escritor, quien fotocopió y analizó minuciosamente los documentos del propio régimen franquista, en la causa contra las jóvenes no se mencionan en ningún momento supuestas torturas, violaciones o asesinatos como los expuestos por Ortega Smith. Se las condenó por la acusación genérica de “adhesión a la rebelión”, explicó. En cambio, el investigador y periodista halló pruebas de que estas mujeres fueron torturadas. "Nos hemos quedado estupefactos, espantados. Las Trece Rosas fueron condenadas injustamente y asesinadas por un crimen que no cometieron, y es un hecho documentado. Las declaraciones del dirigente de Vox son una barbaridad", aseguró en declaraciones a Telam Victorino Granizo, presidente de la Asociación Cultural Trece Rosas de Madrid. El régimen franquista ajustició a las 13 jóvenes tras atribuirles el asesinato de un guardia civil, su hija y su chofer atribuido a las JUS. "Lo menos que puede hacer es pedir disculpas, independientemente de que estamos analizando acciones legales", agregó Granizo, quien expresó su indignación ante las declaraciones con "rabia y odio" realizadas por Ortega Smith. Y, apuntó que "sSe está utilizando la memoria con fines electorales, y en una cadena pública hay ciertas líneas rojas que creo que no se deberían poder cruzar". "Yo no le tengo ningún miedo a la historia, pero si vamos a hablar de memoria histórica hay que hablar de toda no sólo de una parte, sino de todo lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir", argumentó el político ultraderechista, tras las acusaciones lanzadas contra las Trece Rosas. El disparador de todo fue el debate abierto en España ante la inminente exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, contra la voluntad de los nietos de Franco, que se oponen a la medida adoptada por el gobierno del socialista Pedro Sánchez en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Para el dirigente de Vox, no obstante, la exhumación del dictador es una mera "operación de humo por parte del Gobierno que lleva tiempo apuntarse esa medalla". Tras una sentencia del Tribunal Supremo que avaló la decisión el gobierno español, los mismos jueces tiene previsto resolver la próxima semana tres recursos contra la exhumación, que imposibilitan que la histórica medida se concrete. Los restos del dictador serán trasladados al cementerio madrileño de El Pardo, donde yacen los restos de su esposa, Carmen Polo.