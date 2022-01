La unión del básquet sanjuanino lista para revolucionar la Liga Federal

Con el fin de dar pelea en el nuevo torneo, La Liga Federal, la tercera categoría del básquet nacional, es que en San Juan se conformó un equipo nuevo que llevará el nombre de Revolución. El mismo está conformado por jugadores de tres equipos sanjuaninos como son Urquiza, UNSJ y Ausonia. El plantel, en su mayoría jóvenes y algunos jugadores más experimentados, ya viene preparándose bajo las órdenes de un DT con trayectoria como es Sergio Cabañas.

La tercera categoría (Torneo Federal) del básquet nacional se reformó, pasó a llamarse La Liga Federal en este 2022 y de cara a este 28 de enero, fecha en que comienza el certamen, más de 101 equipos de 20 provincias y la Capital Federal competirán tratando de buscar el ascenso a la Liga Argentina. En este marco, San Juan ocupó una de las plazas de la Región Cuyo para competir y desde la Federación de Básquet de San Juan se conformó un solo equipo con jugadores de los planteles de Urquiza, UNSJ y Ausonia.

Este viernes, en un hotel céntrico, fue la presentación oficial del equipo. Dicho evento fue encabezado por el secretario de Deportes, Jorge Chica, y dirigentes de los distintos clubes.

El plantel está conformado por Hugo Castro, Iván Martín, Facundo Chiabotto, Franco Uzair, Juan Luis Romero, Matías Lucero, Valentín Guida, Facundo Anzorena, Juan Manuel Rodríguez, Francisco Rojo, Emanuel Cabañas, Ángel Olguín, Jesús Muñóz, Ismael Terluk, Lorenzo Albarracín, Pablo Cabañas, Matías Muñoz, Brian Munizaga, Ramiro Olguín, Federico Bustos, Augusto Oropel, Tadeo Noguera, Marcos Lepez, Gonzalo Bustos, Ignacio Andreata, Rodrigo Luna y Samuel Rivero.

Los jugadores sanjuaninos que visten los colores del flamante nuevo equipo. (Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Todos ellos dirigido por el cuerpo técnico que lidera un experimentado como es Sergio Cabañas, que tendrá a su lado como asistente a Juan Pablo Olivares, como preparador físico a Diego Romera y a Bernardo López como kinesiólogo.

"El conformado del plantel está hecho por medio de los jugadores de los tres clubes, tanto de Primera como Sub-23, Sub-21 y Juveniles también. Y le sumamos a dos jugadores como son Matías Lucero, sanjuanino él, que estaba jugando en la Superliga de Mendoza, y también Facundo Chiabotto,que es de Santa Fe", contó Cabañas a DIARIO HUARPE.

El experimentado Sergio Cabañas está a la cabeza de la dirección técnica. (Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El DT explicó que el armado del plantel se dio luego de un análisis exhaustivo de los tres planteles. "Sabíamos con lo que contábamos, los conocíamos y salimos a buscar los refuerzos que necesitábamos", agregó.

Más allá de la calidad técnica de cada uno de los jugadores que integran el plantel, Cabañas destacó que "son buenas personas, con ganas de progresar, comprometidos con el proyecto y listos para dejar a San Juan bien representado".

Respecto de los objetivos que se han planteado para este torneo que comienza en pocos días más, el técnico revolucionario dijo que "vamos a tratar de ser competitivos en La Liga, con nuestros jugadores, en su mayoría sanjuaninos, estar a la altura de las circunstancias". Agregó también que se buscará darle rodaje a los jóvenes talentos locales.

Las primeras fechas

El equipo sanjuanino tendrá su debut el próximo sábado 29 y se enfrentará al Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos (GEPU), de San Luis. Primero lo hará de visitante y luego, en la segunda jornada, el viernes 4 de febrero, Revolución hará de local. Así serán los primeras dos jornadas de la División Cuyo:

Jornada 1

• 28/01 - Facundo de La Rioja vs Rioja Juniors

• 28/01 - Montmartre de San Fernando vs Hindú BBC

• 29/01 - GEPU de San Luis vs Revolución de San Juan

• 29/01 - Amancay vs Unión de La Rioja

• 30/01 - Club Riojano vs Banco Rioja

Jornada 2

• 03/02 - Unión de La Rioja vs Facundo de La Rioja

• 04/02 - Banco Rioja vs Amancay de La Rioja

• 04/02 - Revolución de San Juan vs GEPU de San Luis

• 05/02 - Rioja Juniors vs Club Riojano

• 06/02 - Hindú BBC vs Montmartre de San Fernando

Aquí podés conocer el fixture completo de todas las divisionales de La Liga Federal.

Frases

• "El proyecto desde la Federación era incentivar y motivar a la unión de instituciones para lograr un mayor desarrollo de juveniles, con una importante cantidad de jugadores sanjuaninos". Darío Bustos, presidente de la Federación Sanjuanina de Básquet.

• "Juntar a tres instituciones creo que es un hito de la provincia y llevar a cabo este tipo de liga federal es todo un anhelo para nosotros. Cuando se pensó lo veíamos casi imposible por los costos que significa, por eso agradecemos a Deportes por el apoyo económico". Fabio Benedetti, presidente de Ausonia.

• "Creo que más allá de la competencia que hay cotidianamente en el torneo local, este tipo de eventos nos permite reconocernos más cercanos y fortalecer el desarrollo de la provincia. Sé que van a dejar todo dentro de la cancha". Lucas Molina, secretario de Bienestar Universitario de la UNSJ.

El secretario de Deportes, Jorge Chica, recibió de regalo la camiseta del equipo que jugará La Liga Federal. (Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

• "Esto una satisfacción muy grande y es histórico, sin pretensiones personales para conformar este equipo. Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y apostando siempre a los jóvenes para que el básquet siga creciendo". Luis Bustos, presidente de Urquiza

• "Es un deporte que estaba dormido, pero que en los últimos años realmente se viene destacando, en infraestructura sobre todo, pero con la ilusión de que lleven a San Juan a lo más alto con el básquet". Jorge Chica, secretario de Deportes de San Juan.