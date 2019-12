La Unión Ferroviaria suspendió el paro general por la conciliación obligatoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Producción y Trabajo dictó hoy la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto por la regularización y traspaso del personal de Sofse (Sociedad Operadora Ferroviaria) que cumple tareas en la firma Decahf-Sapem, por lo que la Unión Ferroviaria (UF) suspendió el paro de 24 previsto para mañana.



La cartera estatal convocó a funcionarios y a sindicalistas de la UF a una audiencia de partes en la sede laboral para este viernes, a las 11, ante lo cual el titular del gremio, Sergio Sasia, confirmó a Télam el acatamiento a la medida oficial.



Sin embargo, Sasia fue explícito y particularmente duro al señalar que el dictado de la Ley 14.786 de conciliación obligatoria por parte de Trabajo fue "un equívoco", ya que la Unión "no comenzó ningún paro aún y en nada se relaciona con la protesta en el Sarmiento" impulsada por el dirigente Rubén "Pollo" Sobrero, quien reclama un vestuario adecuado para las empleadas.



"La Unión desconoce de forma categórica la conciliación obligatoria dictada por Disposición laboral 2019-815 por carecer de sustento fáctico, legal y normativo vigente, ya que según se expresó en nota dirigida ayer al presidente de Sofse, Marcelo Orfila, el gremio es el único órgano estatutario legitimado para decretar medidas", señaló en la misiva Vanesa Gentile, secretaria de Estudios y Proyectos de la UF.



Sasia señaló que hasta el momento del dictado de la medida oficial "la Unión no decidió protesta alguna en Sofse Línea Sarmiento para que sea encuadrada en los parámetros de una conciliación", por lo que exhortó en una carta dirigida a la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, a abstenerse de continuar intimando "sin sustento fáctico y jurídico alguno al sindicato, bajo apercibimiento de efectuar las denuncias respectivas".



La dirigente Gentile agregó su "sorpresa" ante la decisión de huelga adoptada por Sobrero, titular de la seccional Oeste de la UF, quien paralizó desde la medianoche la línea Sarmiento, y sostuvo que ese dirigente durante "casi cuatro años del mandato de Mauricio Macri parece haber estado en otra actividad, ya que nunca se lo vio y, ahora, decreta una protesta injustificable y sin sustento alguno".



"Fue la conducción de Sasia la que insertó a la mujer en varias actividades ferroviarias que nunca pudo desarrollar, como por ejemplo las guardas a las que apela Sobrero. Su decisión de parar tuvo un claro tinte político a escasos días del cambio de gobierno. Se comprueba que en varios hechos la izquierda es funcional a la derecha", dijo Gentile.



Sasia también advirtió a Trabajo que, de proseguir decretando medidas "sin sustento", la Unión recurrirá a los organismos internacionales del trabajo, ya que el accionar de esa cartera estatal "es claramente violatorio del marco jurídico laboral argentino".



El dirigente había informado a Orfila que la Unión "no decidió ninguna medida de fuerza en el Sarmiento para hoy" y explicó que solo el gremio -según su Estatuto Social- tiene "la potestad de disponer medidas de fuerza totales o parciales en el sector".



El paro iba a afectar los servicios de pasajeros de larga distancia de Sofse y los de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.



"Sofse Trenes de Larga Distancia traspasó a los trabajadores agrupados en el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad y la Asociación de Señaleros (ASFA), pero no a los de la Unión Ferroviaria, por lo que el gremio decidió intensificar el plan de lucha nacional con un paro general en las líneas de pasajeros de larga distancia de Sofse y en las de cargas de Logística S.A. (líneas Belgrano, San Martín y Urquiza) y Decahf", había señalado Sasia.