Desde mayo de 2025, Lácteos Verónica enfrenta una grave crisis financiera que se intensificó en diciembre con la paralización total de sus tres plantas industriales en Santa Fe. La medida fue adoptada por los trabajadores tras nuevos incumplimientos en el pago de salarios, lo que derivó en una retención de tareas en las plantas de Clason, Lehmann y Suardi.

El conflicto laboral se reactivó luego de que la empresa no cumpliera con el cronograma de pagos semanales acordado con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), que establecía un depósito de $1 millón por empleado cada lunes para saldar deudas acumuladas. En diciembre, los pagos comenzaron a llegar incompletos y con retrasos, provocando el paro y la suspensión de actividades en las tres plantas.

Además del incumplimiento salarial, la empresa se encuentra sin leche para procesar, lo que paralizó completamente la producción propia de sus productos. La planta de Clason, con capacidad para procesar grandes volúmenes, está detenida por falta de materia prima. En Lehmann y Suardi, la actividad también está paralizada, sin elaboración propia de la marca.

La crisis financiera se refleja en un pasivo creciente que afecta a toda la cadena productiva. Según datos del Banco Central, Lácteos Verónica tiene cheques rechazados por más de $10.900 millones, evidenciando serias dificultades para mantener la cadena de pagos. A esta situación se suma una deuda estimada en alrededor de US$60 millones con productores tamberos, de los cuales entre US$18 y US$20 millones corresponden a leche cruda entregada y no abonada. Más de 150 tambos, junto a transportistas y proveedores, se ven afectados por estos incumplimientos que persisten desde principios de año.

La pérdida de confianza generó una reducción importante en la entrega de leche a la empresa durante la primavera. Muchos productores desviaron su producción hacia otras usinas y parte de la leche proveniente de establecimientos vinculados a los dueños se estaría procesando fuera de la compañía, dejando a la firma sin insumos básicos para su actividad central.

Para sostenerse, Lácteos Verónica logró extender su operación mediante contratos de fasón, principalmente en la planta de Lehmann, donde se procesó leche para terceros. Este esquema, con baja rentabilidad y que solo cubre parcialmente los salarios, vence el 8 de enero, lo que aumenta la presión sobre un escenario ya crítico.

Los productos de la empresa han desaparecido progresivamente de las góndolas, y en el sector anticipan que será difícil recuperar el terreno perdido. Paralelamente, surgieron rumores sobre una posible venta de activos o plantas. En noviembre, la presencia de representantes de Adecoagro en la planta de Clason junto a uno de los dueños alimentó especulaciones sobre un posible acuerdo o compra, aunque hasta ahora no hay definiciones oficiales.

Adecoagro, que recientemente adquirió Profertil en una operación de US$1.200 millones, parecía un candidato para quedarse con activos de Lácteos Verónica, pero esas negociaciones no prosperaron. Fuentes del sector señalan que las diferencias internas dentro de la familia Espiñeira, propietaria de la empresa, dificultan la toma de decisiones estratégicas y bloquean soluciones definitivas.

Mientras tanto, los productores organizan protestas para reclamar el pago de sus deudas, y los trabajadores enfrentan las fiestas sin certezas sobre el cobro de sus salarios. Con plantas detenidas, falta de insumos, un pasivo financiero creciente y negociaciones trabadas, el futuro inmediato de Lácteos Verónica sigue siendo incierto y sin perspectivas favorables.