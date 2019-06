Lagarde admite que el FMI subestimó la crisis y la inflación de Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, reconoció ayer en Washington, Estados Unidos, que el organismo subestimó la magnitud de la crisis en Argentina e hizo un mal diagnóstico sobre el crecimiento a futuro y la inflación.

En una charla organizada por el American Enterprise Institute (AEI), Lagarde dijo: "Fue una situación increíblemente complicada, en la que varios actores, entre los que me incluyo, subestimamos la situación".

Se refería a la previa de las negociaciones que se iniciaron en mayo de 2018 por un préstamo stand by por u$s 50.000 millones a tres años, ampliado luego en septiembre pasado a u$s 57.100 millones.

Para Lagarde, el kirchnerismo le legó una "herencia muy dura" al Gobierno de Mauricio Macri y la inflación, uno de los principales problemas de la economía argentina, "fue mucho más resiliente de lo que habíamos pensado".

Controlar los precios "tomó mucho más tiempo de lo que habíamos anticipado", señaló, pese a que la inflación sigue en torno al 3% interanual y ya alcanzó el 55,8% interanual, el número más alto en los últimos 28 años.

La francesa insistió en que la implementación continua del programa del FMI, con el que la Argentina acordó llegar al déficit primario cero, se transformará en un "plan exitoso".

En su último pronóstico, el FMI estimó que la economía argentina va a terminar 2019 con una caída del Producto Bruto Interno (PBI) de 1,2% y una inflación de 30,5%.

Las previsiones son mejores que las publicadas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA); bancos, consultoras y economistas calcularon en mayo que la retracción del PBI sería de 1,5% y la mediana de la inflación quedará en 40,3%.

Será la primera vez en los últimos 17 años que Argentina tendrá caída del PBI durante dos años seguidos (la última ocasión fue en 2001-2002, aunque la crisis de aquel entonces se venía agravando desde 1998), y también la primera vez en 28 años que la inflación en dos años consecutivos supere el 40% (la anterior, en el último episodio de hiperinflación, que perduró hasta 1991).

Lagarde se encontrará este sábado en Fukuoka, Japón. Con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y con el presidente del BCRA, Guido Sandleris.

Será en medio de la reunión de los ministros de Finanzas del G-20, que después de tener su cumbre el año pasado en la Argentina desembarca en el país asiático.

Será la primera vez en que los funcionarios argentinos se reunirán con la francesa después de que a fines de abril el FMI autorizara al BCRA a vender dólares aún dentro de la banda cambiaria de no intervención, para contener la corrida que amenazaba con llevar al tipo de cambio a los $51.

La conversación entre Dujovne, Sandleris y Lagarde será en la previa a la reunión del Directorio Ejecutivo (Board) del FMI, que se realizará a fines de junio -sin fecha confirmada aún- y en donde se analizarán los resultados de la cuarta revisión técnica a la situación económica argentina, que encabezó el italiano Roberto Cardarelli.

Si el directorio del FMI aprueba la revisión, entregarán en las próximas semanas el quinto desembolso del préstamo stand by por u$s 5500 millones.

Hasta el momento, el FMI envió desde junio del año pasado u$s 39.200 millones, y con el próximo desembolso habrá enviado el 78% del total del préstamo acordado.