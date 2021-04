Lágrimas, selfies y videos: así inició la vacunación contra el Covid a los sanjuaninos mayores de 60 años

El día esperado llegó para los mayores de 60 años en San Juan. Salud Pública inició desde este lunes la vacunación contra el Covid-19. Hubo puntos dispuestos en todos los departamentos para agilizar la inoculación a los casi 41.000 inscriptos para recibir la primera dosis. El proceso comenzó a las 8 de la mañana, tal como estaba previsto. Nadie quería perderse el momento y hubo selfies con los acompañantes y hasta video para retratarlo a fuego lo que sucedía segundo a segundo.

Alberto García tiene 63 años. El hombre vive en Capital y llegó temprano a la Escuela San Martín, donde fue inoculado. Contó que estaba satisfecho porque esto significaba “sacarse un peso de encima”. Trabajó toda su vida en el comercio, pero ahora quiere estar más tranquilo en su casa porque está protegido con la vacuna.

El capitalino dijo que la pandemia le enseñó a cuidarse mucho y también a los que más quiere: su familia. Este verano evitó irse de vacaciones para no alterar el estatus sanitario. Era tanta la felicidad que dijo que no sintió nada a la hora de que le suministraran el componente para reforzar su sistema inmunológico.

El hombre contó que la pandemia le enseñó a cuidarse. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

En la burbuja conformada por cinco personas también estaba Marisa Cañada. La sanjuanina, de 60 años, tenía sus ojos llenos de lágrimas. Apenas comenzó a contar su experiencia personal toda la emoción se reflejó en sus gestos.

“Cuando uno está en el límite de esta edad tiene muchas ganas de seguir haciendo cosas y es esto lo que nos permitirá la vacuna”, relató.

Cañada es enfermera del Hospital Guillermo Rawson, pero a la vacuna accedió por la franja etaria en la que se encuentra debido a que está dispensada por ser personal de riesgo. Explicó que esperó este momento desde el año pasado cuando el virus la confinó al interior de su vivienda y la dejó sin hacer lo que más le gustaba: acompañar a sus pacientes.

La profesional estaba contenta con la dosis. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

“Tuvimos un rol muy importante. A pesar de que yo no estuve en la atención directa, preparé a mis alumnos”, relató. Es docente en la Universidad de Congreso y de la Escuela de la Salud dependiente de la Universidad Nacional de San Juan. Tras la aplicación del primer componente dijo que no sentía dolor e invitó a los sexagenarios a colocarse la dosis para que no haya un aumento de contagios en la provincia.

La logística

Yesica Flores es la encargada de la organización dentro del polideportivo de la Escuela San Martín. En diálogo con DIARIO HUARPE aseguró que afinaron la estrategia para administrar las dosis. Hasta la semana pasada colocaban diariamente 600 dosis, pero ahora hay cerca de 750 turnos por día. Esto implica que el número aumentará considerablemente teniendo en cuenta que la cita programada es solamente para los adultos mayores de 60 años, mientras que el resto (70, 80 y docentes) es por orden de llegada.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Flores sostuvo que la semana que viene piensan pasar a colocar cerca de 950 dosis diarias. Para eso pidieron un refuerzo del personal con los alumnos de Enfermería para que vayan y se incorporen al grupo. Actualmente son cinco los vacunadores en ese sector con un cargador de datos cada burbuja. Además, están quienes llevan adelante el control de cada uno de los bloques sanitarios y seis trabajadores que se encargan del triage.

DATO

Flores confesó que en 35 días suministraron 9.500 vacunas en ese centro ubicado en Capital.

Un sanjuanino ciego llegó a colocarse la vacuna y la organización surtió efecto en cuanto a la ayuda que tuvo para el acompañamiento dentro del salón. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

La contención psicológica, clave

Luciana Torres, psicóloga, trabaja en la burbuja con todos aquellos adultos que ya recibieron la dosis. Desde Salud Mental acompañan a los adultos que pasan al sector de observación para ser contenidos con la información necesaria para derribar mitos.

Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

La profesional intenta dialogar con ellos, en un periodo de 15 minutos aproximadamente, para que realmente se vayan conformes con la decisión que tomaron. Una de las consultas que frecuentemente tiene es: “¿Me hará bien?”. Además de la incertidumbre propia que causa todo lo nuevo, la licenciada dijo que percibe que los adultos llegan casi amanecidos porque durante la noche no pueden conciliar el sueño debido a la ansiedad que manejan.