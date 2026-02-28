El campeón argentino Lanús no solo escribió una página histórica al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer a Clube de Regatas do Flamengo en el mítico estadio Estadio Maracaná de Río de Janeiro, sino que también se aseguró un importante premio económico de US$ 1.800.000 (más de 2.600 millones de pesos) por parte de la Conmebol.

Ese monto corresponde al premio que la confederación entrega al campeón de este torneo que enfrenta a los ganadores de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y representa el doble de lo que recibió Flamengo como subcampeón (US$ 900.000).

El ingreso económico obtenido en la Recopa se suma al ciclo internacional que Lanús viene protagonizando: en 2025, cuando se coronó campeón de la Copa Sudamericana, ya había percibido un importante paquete de premios que fortaleció las arcas del club.

La victoria en el Maracaná, lograda con un dramático triunfo por 3-2 en la vuelta y 4-2 en el global, no solo trajo la distinción continental, sino que también reforzó la situación económica del club en un contexto donde los ingresos en dólares son claves para sostener proyectos deportivos, infraestructura y competitividad internacional.

Este dinero permitirá al club consolidar su proyecto institucional, potenciar inversiones y mantener un plantel competitivo de cara a los próximos desafíos nacionales e internacionales.

