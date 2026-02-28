A los 23 años, una joven que fue despedida de su trabajo decidió tomar un camino emprendedor y creó una pyme de servicios eléctricos integrada exclusivamente por mujeres, logrando en su primer día de actividad facturar $200 000 y posicionarse como un caso de éxito dentro de un rubro tradicionalmente dominado por hombres.

Después de perder su empleo, la emprendedora identificó una oportunidad en el mercado de servicios técnicos y apostó por formar un equipo de electricistas femeninas calificadas, con el objetivo de promover la inclusión laboral y profesionalización de mujeres en oficios técnicos.

La iniciativa llamó la atención por su rápido impacto comercial: en apenas un día de atención, la pyme logró una facturación de $200 000, producto de varios trabajos contratados por particulares y empresas, lo que demuestra tanto la demanda existente como el interés por este tipo de propuestas innovadoras en el ámbito de servicios.

Además de su propio emprendimiento, la fundadora se ha comprometido a motivar a otras mujeres jóvenes a capacitarse en oficios técnicos, como parte de un movimiento que busca superar estereotipos de género y expandir las posibilidades laborales y de liderazgo femenino en sectores tradicionalmente masculinos.

El caso se suma a un número creciente de historias de mujeres que incursionan con éxito en áreas como electricidad, carpintería o mecánica, marcando un cambio cultural y profesional dentro de la fuerza laboral argentina y abriendo nuevas puertas para futuras generaciones.

Las cifras del primer día de facturación y la repercusión del emprendimiento también generaron repercusión en redes sociales, donde la joven compartió detalles de la organización del equipo y su visión empresarial, inspirando a otros a seguir sendas similares.