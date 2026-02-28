El clásico collar de corazón vuelve a marcar tendencia este 2026 como uno de los accesorios favoritos tanto en las calles como en desfiles y publicaciones de influencers, mezclando un simbolismo romántico con el auge de estilos nostálgicos y personales en la moda actual.

Lejos de ser un simple adorno, esta pieza retro (que floreció especialmente en los años 90 y principios de los 2000) se resignifica en el contexto contemporáneo como símbolo de afecto, vínculo emocional y autoexpresión, conectando con una estética que prioriza lo personal sobre lo masivo.

La tendencia se observa tanto en joyería fina como en piezas accesibles, con variaciones que van desde collares delicados de oro con pequeños corazones hasta versiones más grandes y llamativas hechas en plata o con detalles esmaltados de colores vibrantes.

Influencers y celebridades han contribuido a su auge al mostrar combinaciones del collar de corazón con looks urbanos, minimalistas o incluso formales, lo que demuestra su versatilidad como accesorio capaz de transformar conjuntos completos.

Según especialistas en tendencias, este resurgimiento también está vinculado a la búsqueda de piezas que cuenten historias o tengan significado emocional, en contraposición con modas más impersonales, reflejando una preferencia por joyería con carga simbólica.

La popularidad del collar de corazón también se ve reflejada en la cantidad de modelos disponibles en tiendas online y físicas, con diseñadores que incorporan la figura en colecciones cápsula y colaboraciones especiales, consolidando su regreso como una de las joyas más deseadas de la temporada.