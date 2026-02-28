Grupo Frontera, la agrupación texana que fusiona sonidos regionales mexicanos con pop y otros estilos modernos, recordó cómo fue la inesperada colaboración con Bad Bunny en el éxito “Un x100to”, y anticipó su regreso a Argentina para un concierto el 13 de octubre en el Arena de Buenos Aires.

El vocalista Payo contó que no sabían que Benito «Bad Bunny» grabaría una parte de la canción hasta el momento en que filmaban el video: la idea surgió porque el productor y compositor del tema, Edgar Barrera, se encontró con el equipo de Bunny y le pidió escuchar lo que estaban trabajando. A Bad Bunny le “encantó” y decidió sumarse al proyecto, sorprendiendo a la banda en plena grabación.

Grupo Frontera, que ya ha colaborado con figuras como Fuerza Regida, Peso Pluma y Manuel Turizo, construyó con “Un x100to” un puente hacia la fama mundial, y su interacción con Bad Bunny amplificó aún más su exposición global.

Además de ese éxito, la banda estadounidense (formada por Adelaido “Payo” Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto “Beto” Acosta y Carlos Guerrero) mencionó su conexión con la escena musical argentina, destacando que uno de los miembros es fanático de la cumbia del país y que esperan colaborar en el futuro con artistas locales.

El concierto en el Arena de Buenos Aires está programado para el 13 de octubre, marcando la vuelta de la banda al país luego de presentaciones previas en Lollapalooza 2024 y el Luna Park. La banda detalló que ya están trabajando en la lista de temas para el show, intentando equilibrar su repertorio de hits con nuevas propuestas para los fanáticos.

Este regreso se da en un contexto de expansión internacional del grupo, que ha llevado la música regional mexicana a audiencias globales mezclando tradición y sonidos contemporáneos, y consolidando una base de seguidores más allá de su país de origen.