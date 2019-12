Lanús le ganó a Racing y también es puntero de la Superliga

Hace 2 horas

Lanús alcanzó a Boca Juniors y Argentinos Juniors en lo más alto de la tabla de la Superliga Argentina de Fútbol, al vencer esta noche de local a Racing por 1 a 0 en choque de la fecha 16.



El único tanto del encuentro fue anotado por el defensor chileno Eugenio Mena, en contra, a los 32m del segundo tiempo.



Fue el último partido de Superliga para Eduardo Coudet como DT de Racing, que también tenía la chance de alcanzar la cima: le queda un solo compromiso, el Trofeo de Campeones ante Tigre (ganador de la Copa de la Superliga), el sábado 14.



Lanús llegó a las 29 unidades y, lo dicho, con un partido más comparte la punta con Boca y Argentinos. Racing quedó con 26, en la quinta posición (cuarto está River, con 27 y un pendiente).



Los 45 minutos iniciales fueron decididamente malos, lejos de la expectativa que habían generado dos equipos que juegan bien.



Racing intentó hacerse dueño de la pelota y Lanús contrarrestó con presión alta: las ambiciones chocaron y chocaron también los futbolistas en fricciones, faltas, empujones y protestas. El arbitraje de Darío Herrera, de flojo para abajo, tampoco contribuyó.



Las insinuaciones se quedaron en eso y la primera llegada más o menos clara fue recién a los 35 minutos, con una volea de Rojas desde el borde del área que obligó al esfuerzo de Rossi.



No aparecieron los generadores de juego (Zaracho y Rojas en Racing, Moreno y Vera en Lanús) y así se diluyó el primer tiempo, en un cero a cero más que merecido.



Lanús salió con otra actitud en el complemento, arrinconó a Racing contra su área y tuvo una chance cierta de abrir el resultado, a los 2m, con un remate cruzado de Di Plácido que se fue rozando un palo cuando Arias ya estaba vencido.



El "Granate" fue construyendo superioridad con despliegue y orden táctico y se mostró siempre más peligroso que Racing, que a pesar de hacer los tres cambios antes de la media hora (y sin que Luis Zubeldía moviera hasta allí su banco de relevos), no pudo encontrar los caminos para acercarse hasta Rossi.



Y así Lanús, en el que creció la figura de Moreno como conductor, sacó ventaja a los 32m con un centro desde la derecha de Di Plácido, dentro del área, que Mena empujó a su propia red al intentar el despeje. El 1-0 puso justicia en la chapa.



Racing intentó una última reacción pero no pudo cumplir el objetivo de Coudet: dejar a su equipo en lo más alto antes de partir. Lanús ganó bien y le puso más pimienta a la lucha por la corona.



Al regreso de la actividad de la Superliga, por la fecha 17 el último fin de semana de enero, Lanús visitará a Aldosivi de Mar del Plata y Racing, ya con nuevo entrenador, recibirá a Atlético Tucumán.







- Síntesis -







Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Alexandro Bernabei; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Luis Zubeldía.



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Alejandro Donatti, Lucas Orban y Eugenio Mena; Mauricio Martínez; David Barbona, Matías Zaracho y Matías Rojas; Darío Cvitanich y Nicolás Reniero. DT: Eduardo Coudet.







Gol en el segundo tiempo: 32m Eugenio Mena (R) en contra.







Cambios: en el segundo tiempo, antes de ingresar, Walter Montoya por Zaracho (R), 17m Luca Andrada por Barbona (R), 27m Jonathan Cristaldo por Reniero (R), 30m Pedro de la Vega por Auzqui (L), 42m Tomás Belmonte por Vera (L), 45m Matías Esquivel por Moreno (L).



Amonestados: Muñoz, Sand (L); Cvitanich, Zaracho, Cristaldo (L).



Árbitro: Darío Herrera.



Cancha: Lanús.