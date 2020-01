Lanzaron una campaña en Mendoza para concientizar sobre los peligros de bañarse en cauces de riego

El Departamento General de Irrigación de Mendoza relanzó una campaña denominada "Verano Sin Muertos De Calor" que busca generar conciencia informando y previniendo acerca de los peligros de sumergirse en cauces de riego, canales, diques y embalses no aptos para bañarse, informaron hoy fuentes del organismo.



"Se busca generar conciencia sobre los peligros que existen al bañarse en cauces y evitar no sólo tragedias humanas, sino también que no se altere el sistema de distribución de agua a causa de esos ocasionales bañistas", se detalló en un comunicado.



Esta nueva versión de la campaña "Verano #SinMuertosDeCalor" implementada en el 2018 está -otra vez- apoyada en la frase que habitualmente se usa para referirse al calor y que muchas veces se repite sin darle la importancia necesaria a su significado real.



"Estoy muerto de calor", es habitual escuchar entre los mendocinos.



En las escenas del spot que puede verse en el canal de Youtube de Irrigación y medios de comunicación, se aprecia a un grupo de amigos cercanos a un dique y que uno de ellos decide saltar al agua.



Las estadísticas de los últimos cinco años aportadas por Defensa Civil de la Provincia indican que unas 57 personas perdieron su vida en cauces y ríos de Mendoza y, en la mayoría de los casos, se trató de jóvenes y niños, detallaron.



Desde Irrigación explicaron que en canales y diques hay rocas y también sistemas de compuertas que succionan el agua y pueden provocar la muerte instantánea, mientras que la baja temperatura del agua puede ocasionar también un shock térmico y la propia corriente, según la traza y pendiente del canal arrastrar y sumergir al bañista.



Mendoza cuenta con 38 diques y más de 12 mil kilómetros de canales (5000 km en la cuenca del río Mendoza entre primarios, secundarios y terciarios), de los cuales un porcentaje importante se encuentra en propiedades privadas (fincas).



Bañarse en cauces de riego está prohibido y existen legislaciones en Mendoza que lo penan.