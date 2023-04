El acto en Casa de Gobierno, en el que el Gobierno de San Juan anunció que entregará $1.753.127.035 por el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) tuvo cuatro ausencias que levantaron suspicacias. Los que se ausentaron fueron los tres intendentes opositores como Juan José Orrego, Fabián Martín y Gustavo Núñez, además de Fabián Gramajo.

La mayoría de los intendentes estuvieron en el acto para recibir de manos de las autoridades el certificado con el monto total que les correspondía del Fodere, pero hubo cuatro que decidieron no estar y esto encendió las alarmas. Las razones por las que no estuvieron presentes son variadas porque adujeron problemas personales, inconvenientes de agenda y no llegar a tiempo por estar de viaje.

Fuentes cercanas del intendente Gramajo contaron que cuándo recibieron la invitación de Gobierno, fin de la semana pasada, ya estaba planificado su viaje a los departamentos alejados para continuar con la campaña. Tan así fue que, dijeron las altas fuentes, que el jefe comunal arribó al Gran San Juan sobre el mediodía. Por esto es que la que estuvo presente por el departamento fue la presidente del Deliberante, Noelia Tortarolo.

Una situación similar adujeron desde el círculo íntimo de Juan José Orrego, intendente de Santa Lucía, ya que también es parte de la caravana de campaña de la subagrupación Cambia San Juan por los departamentos alejados. En este caso, el enviado fue Luis Estebes, presidente del Deliberante.

En el caso de Fabián Martín, la agenda, coordinada desde hace varias semanas, le impidió estar presente en el acto porque debía cumplir con reuniones impostergables. Este fue el argumento que brindó Juan de la Cruz Córdoba, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, quién fue el elegido para reemplazar en la actividad al intendente.

Por último, el intendente de 9 de Julio, Gustavo Núñez, no dudó en aducir problemas personas “por tener un esguince en la rodilla reciente”. Como en el resto de los casos, también fue Roberto Núñez, presidente del Concejo, el enviado para representar al departamento.

