El sábado por la noche una fuerte tormenta afectó a gran parte de San Juan. Como consecuencia de las intensas precipitaciones, la familia Endrizzi, de la localidad de Carpintería en Pocito, sufrió graves daños en su vivienda por la gran cantidad de agua que ingresó por la bajada de una crecida.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Enrique Endrizzi explicó que esta es la primera vez que sufren las consecuencias de estas características por una tormenta. “Hemos pasado tormentas y la creciente es algo a lo que estamos acostumbrados, pero esta vez fue algo atípico, nunca había pasado. Creemos que fue porque se rompió una parte del canal Céspedes. Fueron unos 10 centímetros de agua que tuvimos dentro de la casa desde las 23 a las 3 de la mañana”, detalló el damnificado.

La vivienda quedó bajo el barro. (Foto: Gentileza)

Endrizzi contó que junto a su familia compuesta por su esposa y dos hijos, viven hace 10 años en el lugar y que la casa fue levantada con sus propias manos. “La casa es relativamente nueva, la hice con lo que pude, es de adobe y caña, pero nunca nos habíamos visto afectado de esta manera”.

En la estructura se hicieron varias grietas por el agua(Foto: Gentileza)

Por la gran cantidad de agua que ingresó al domicilio, el padre de familia mencionó que los pisos se levantaron y las paredes cedieron. “Se hundió en una parte y en una de las esquinas se hizo una gran grieta. Un amigo arquitecto vino a ver cómo había quedado y me dijo que está inhabitable, pero no tenemos a donde irnos, no puedo tirarla y empezar de nuevo, la situación no me lo permite”.

Las paredes se vieron seriamente afectadas.(Foto: Gentileza)

“No me queda otra, no podemos hacer nada. Yo creo que una lluvia más aguanta, pero otra inundación así, no”, aseguró Endrizzi.

En el terreno donde está ubicada la casa, se encuentran tres viviendas más que pertenecen a los padres del damnificado y una sobrina. “En el caso de la casa de mis papás no pasó nada más que el ingreso de agua, pero al ser de material no se vio afectada. La casa de mi sobrina también quedó inhabitada y ella junto a su pareja y su hija bebé se fueron a lo de un familiar”, concluyó.

Los pisos de la casa también sufrieron las consecuencias.(Foto: Gentileza)

Más afectados

Según el reporte de Protección Civil, hubo unas 20 viviendas precarias afectadas por el ingreso de agua a raíz de la crecida, sobre todo en la zona de Estación Norte y Estación Sur, calle Florida Vieja, en la localidad de Carpintería, en Pocito, por lo que tuvieron que intervenir. “Las personas son muy reacias a abandonar sus casa, por lo que solo los asistimos y verificamos que estuviera todo bien. En el caso de una sola mujer que nos indicó que se iba a autoevacuar y trasladar al domicilio de un familiar, finalmente desistió y permaneció en su casa”, detalló Carlos Heredia, titular de la dirección a DIARIO HUARPE.

Durante la noche y madrugada del sábado, personal de Desarrollo Social del municipio también realizó recorridas por las zonas afectadas para asistir a las familias afectadas y con maquinarias intentar controlar el cauce del río desbordado.

Parte actualizado

Nuevamente en diálogo con este medio, Carlos Heredia indicó que con el correr de las horas no recibieron más reportes de las zonas afectadas y que el agua fue retrocediendo de manera paulatina. En tanto ante la nueva alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, por fuertes tormentas y caída de granizo, el titular de la Dirección de Protección Civil, aseguró que según la información que manejan, esperan que las precipitaciones sean menos intensas y que no vuelvan a afectar la zona. “El dato que manejamos es que la zona sur será la que podría sufrir mayores consecuencias esta noche”, concluyó.