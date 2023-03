Una familia de Albardón lo perdió todo en la noche de este sábado debido a la tormenta que azotó a la provincia. Se trata de Rocío Checoli y sus cuatro hijos, quienes viven en una vivienda de material, pero que aún no tiene techo y que, por la lluvia, terminó la estructura que protegía el interior de la vivienda (hecha con palos, cañizo y nylon) terminó cediendo. Ahora, buscan ayuda para volver a reconstruir ese techo, ya que, dicen, el municipio no les brinda la asistencia prometida.

Checoli vive junto a sus cuatro hijos de ocho, de siete, de seis y de un año en una vivienda de Albardón. El mayor de los pequeños tiene una enfermedad en la piel que hace que le salgan ampollas de agua y luego se exploten. Por este motivo, la familia no puede vivir en precariedad, ya que la tierra y el sol agravan la situación del niño. Por eso, la mamá comenzó a construir su casa poco a poco.

Según comenta la mujer, el Municipio de Albardón les prometió material para hacer el techo una vez que las paredes estuvieran terminadas. La construcción culminó desde hace siete meses y lo único que recibieron fueron algunos palos, dejando de lado el machimbre que iba a formar parte del techo.

En la noche del sábado, con la lluvia que cayó en gran parte del territorio sanjuanino, la parte de nylon del techo cedió y toda el agua cayó hacia las cuchetas en la que duermen los niños, en la ropa y en los útiles escolares que iban a usar en el comienzo de clases.

Lo único que Rocío pide es que el municipio cumpla con la promesa de llevar los materiales para completar el techo, debido a que teme por la salud de sus hijos, sobre todo del pequeño que sufre la afección de la piel.

"La municipalidad me han dado respuesta, me tienen a las vueltas. Hicieron un informe hace un año y en el Centro Cívico me dijeron que no habían presentado ningún informe", dijo la mujer.