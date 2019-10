Las Cooperativas bonaerenses ya pueden gestionar todos sus trámites online

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las cooperativas bonaerenses ya pueden gestionar todos su trámites on line, y la operatividad, que forma parte de un proceso iniciado por el Gobierno provincial hace más de tres años, permite ahorrar más de 38 millones de pesos y tiempo a los cooperativistas, se informó hoy oficialmente. Como parte del proceso de simplificación productiva que llevan adelante los gobiernos de Nación y Provincia, la totalidad de los trámites vinculados al sector del cooperativismo pueden resolverse de manera online y a distancia, con el objetivo de agilizar los procedimientos y bajar costos para los usuarios. La modalidad permite ahorrar a los cooperativistas más de 38 millones de pesos, en conceptos de logística y los interesados pueden acceder a los trámites relacionados al sector productivo bonaerense que ya están habilitados ingresando en https://portal.gba.gob.ar/ Entre las gestiones que pueden resolverse para quienes inician su actividad en el sector, se encuentran la constitución de cooperativas, la inscripción Provincial de Cooperativas, el curso de capacitación obligatorio; en tanto que para aquellas cooperativas que ya están constituidas se hallan la inscripción de apertura de sucursales, la inscripción del Reglamento Interno, y la autorización para funcionar de Cooperativa de Cooperativas, entre otros. El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, remarcó que "se trata de un plan de simplificación y agilización de procedimientos que tiene un impacto directo para los productores, que ya no necesitan acceder a un trámite de forma presencial y perder tiempo y dinero. No es una cuestión menor, esto se traduce en rentabilidad y utilidad productiva". "La operación es simple: el interesado ingresa en el portal, inicia sesión tal como lo requiere el sistema y luego procede a generar el trámite solicitado. Algunos son gratuitos y aquellos que son pagos se pueden abonar online", afirmó.